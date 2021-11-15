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Bebek pudrası hangi alanlarda kullanılır makyajı uzun süre koruyor!

Bebek pudrasının cilde faydaları neler ?Bebek pudrası hangi alanlarda kullanılır? Bebek pudrasının bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!

Bebek pudrası hangi alanlarda kullanılır makyajı uzun süre koruyor!
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Bebeklerin pişik olmasını önleyen bebek pudrasının başka faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Güzellik alanında da kullanılan bebek pudrasının  araştırmalara göre birçok kullanım alanı bulunuyor. Peki bebek pudrasının cilde faydaları neler? Bebek pudrası hangi alanlarla kullanılır? diyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. İşte bebek pudrasını güzellik alanında kullanım alanları...

KULLANIM ALANLARI ŞAŞIRTIYOR 

Bebek pudrası sadece pişik önlemede değil aynı zamanda makyajdan cilt bakımına, saç yağlanmasından sivilcelere kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yüzde oluşan birçok lekenin de giderilmesine yardımı olmaktadır. 

FONDÖTENİ SABİTLEMEK İÇİN KULLANILIYOR 

Bebek pudrası genellikle aşırı yağlı ciltlerde fondöteni sağlamak için kullanılabilir. Fondötenin bir süre sonra yağlanma durumu bebek pudrası ile yok olacaktır. 

YÜZDEKİ TERLEMEYİ AZALTIYOR 

Gün içerisinde sürekli tempo halindeyseniz ve terliyorsanız, bu terlemeyi yüz kısmında azaltmak için bebek pudrası son derece etkilidir.

SAÇTAKİ YAĞLANMAYI AZALTIYOR 

Bunun yanı sıra saçlardada kullanılmaktadır. Özellikle siyah saçların yağlanması çok çabuk görülmektedir. Bu yağlı görünümü önlemek istiyorsanız saçlarınızın dip kısımlarına bebek pudrası dağıtabilirsiniz. Bu yöntem kuru şampuanla aynı işlevi görmektedir.

MAKYAJINIZIN UZUN SÜRE BOZULMAMASI İÇİN... 

Makyajınızın uzun süre kalıcı olması ve bozulmaması için bebek pudrasını fırçanızla yüzünüze dağıtabilirsiniz.

 

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