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"Karnını deşeceğim" diyen sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayınca polise sığındı!

"Karnını deşeceğim" diyen sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı

"Karnını deşeceğim" diyen sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayınca polise sığındı!
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Şarkıcı Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Eve taşınan tartışma sonrası sevgilisinin "Senin karnını deşeceğim" diyerek kendisine bıçakla saldırdığını ileri süren şarkıcı, karakola sığındı.

Şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren Ferhat Güzel, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. İddiaya göre şarkıcı, 27 Ağustos'ta Taksim'de gittiği bir eğlence mekanında para ilişkisi nedeniyle sevgilisiyle tartıştı. İkilinin evde de devam eden tartışması, karakolda son buldu.

ŞARKICIYA BIÇAKLA SALDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, bir süre sonra aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de tartışmaya devam etti. İddiaya göre; kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada Nur Aksoy, mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı.

"SENİN KARNINI DEŞECEĞİM"

"Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca evden kaçtı. Yolda gördüğü polislere sığınan şarkıcı ve sevgilisi olay sonrası karakolu götürüldü.

 

Kaynak: Haberler.com

 

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