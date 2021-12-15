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Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu, aradaki 15 yaş farkı dikkat çekti

Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu, aradaki 15 yaş farkı dikkat çekti.

Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu, aradaki 15 yaş farkı dikkat çekti
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2 sene önce boşanan 45 yaşındaki güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi. Muhabirlerin sorularına rağmen sevgilisinin adını söylemeyen Esmersoy'un kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz hafta Etiler'de yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. "Beyefendiyi tanımanıza gerek yok" diyerek sevgilisinin ismini gizleyen Burcu Esmersoy'un yeni aşkının kimliği ortaya çıktı.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

45 yaşındaki Burcu Esmersoy'un, yeni sevgilisinin Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı olan 30 yaşındaki Nazım Akmandil olduğu öğrenildi. Esmersoy'un sevgilisinden 15 yaş büyük olması sosyal medyada gündem oldu.

 SEVGİLİSİNİN ADINI GİZLİ TUTMUŞTU

Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen sevgililer, flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşadı. Gazetecilerin, "Burcu hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorusuna Esmersoy, "Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır sürüyor" cevabını verdi. Uzun süredir hayatında kimse olmayan sunucu, muhabirlerin "Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?" sorusuna "Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın, tanımaya gerek" diyerek kaçamak cevap verdi.

AİLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil ile olan aile fotoğrafında da görülen iş insanının, güzel sunucu ile başlayan aşkını ailesinin nasıl karşıladığı merak konusu oldu. Çift, yaklaşık 2 aydır aşk yaşıyor.

Kaynak: Snob magazin

 

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