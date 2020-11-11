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Cildi canlandıran yüz maskeleri neler cildiniz ışıldayacak!

Cildi canlandıran yüz maskeleri neler? Evde uygulayacağınız basit maskeler sayesinde kısa sürede istediğiniz görünüme kavuşabileceksiniz.

Cildi canlandıran yüz maskeleri neler cildiniz ışıldayacak!
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Cildi canlandıran yüz maskeleri neler? Özellikle yüz bölgesinin canlı, pürüzsüz ve genç bir cilde sahip olması herkes tarafından istenen bir şeydir. Bunun için dışarıdaki güzellik ürünlerine tonlarca para harcamanıza gerek yok. Evde uygulayacağınız basit yöntemler sayesinde siz de daha sağlıklı ve canlı görünen bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile evde uygulayacağınız canlandırıcı maske tarifleri! 

YUMURTA MASKESİ 

MALZEMELER: 

1 adet yumurta akı, 1 yemek kaşığı un ya da pirinç unu

Yumurta Maskesinin Yapılışı;

Öncelikle cam bir kap içerisinde yumurta akını ve iyice çırpın. İçine unu ilave edip çırpmaya devam edin. Karışım pürüzsüz bir kıvam alınca maskeniz hazır demektir. Saçlarınızı havlu ya da bone ile sarın. Karışımı yüz bölgenize boyun ve alın da dâhil olmak üzere masaj yaparak güzelce sürün. (Göz çevresine sürmemeye özen gösterin.) maskeyi yüzünüzde 15 – 20 dakika boyunca bekletip sonrasında ılık su ile yıkayın. Ardından dilediğiniz bir nemlendirici krem ile cildinizi nemlendirin. Evde nemlendirici kremi yapımı hakkında bilgi almak istiyorsanız yazımıza tıklayın.

KAYISI MASKESİ 

MALZEMELER: 

2 yemek kaşığı bal, 15 – 17 adet kayısı, Bir miktar su, Gazlı bez (yüzünüze kapatmak için)

Kayısı Maskesinin Yapılışı;

Kayısıları güzelce yıkayıp çekirdeğini çıkardıktan sonra tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilavesi yaptıktan sonra ocağa alın ve 20 dakika boyunca kaynatın. Blender ile iyice ezip püre haline getirin. İçine 2 yemek kaşığı doğal bal ilave edip karıştırmaya devam edin. Bu maskeyi uygulama aşamasında bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Siz sırt üstü pozisyonda uzanın. Gazlı bezde burun delikleriniz açıkta kalacak şekilde delik açıp yüzünüze yayın. Göz çukurlarına pamuk koymayı unutmayın. Gazlı bez üzerinden soğuyan maske karışımını tahta bir çubuk yardımı ile cildinize sürün. 20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü durulayın.

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