Cilt beyazlatan maske nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Cildinizin bembeyaz ve pürüzsüz mü olmasını istiyorsunuz? İşte Japonların beyaz ciltlerinin sırrını sizler için paylaşıyoruz. Evdeki malzemelerle hazırlayacağınız bu maske tarifi sayesinde sizin de cildiniz hem beyazlayacak hem de pürüzsüz bir görünüme kavuşacak! Nasıl mı? Gelin birlikte öğrenelim.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı sıcak süt

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Pirinçleri 2 su bardağı suyla lapa olana kadar haşlıyoruz. Daha sonra suyu bir kenara alıp pirinçleri süzüyoruz. İçine 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı sıcak süt ekleyip pirinçleri iyice ezip yüzümüze uyguluyoruz. Yarım saat beklettikten sonra havlu yardımıyla temizleyip ayırdığımız pirinç suyuyla yüzümüzü yıkıyoruz. Haftada 1 defa uygulanabilir. Hepsi bu kadar!