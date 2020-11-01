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Cilt beyazlatan maske nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Cildinizin beyaz ve pürüzsüz olmasını istiyorsanız sizin için hazırladığımız cilt beyazlatan maske tarifini deneyebilirsiniz. İşte yapılışı!

Cilt beyazlatan maske nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!
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Cildinizin bembeyaz ve pürüzsüz mü olmasını istiyorsunuz? İşte Japonların beyaz ciltlerinin sırrını sizler için paylaşıyoruz. Evdeki malzemelerle hazırlayacağınız bu maske tarifi sayesinde sizin de cildiniz hem beyazlayacak hem de pürüzsüz bir görünüme kavuşacak! Nasıl mı? Gelin birlikte öğrenelim

Malzemeler:

2 yemek kaşığı pirinç
 1 yemek kaşığı sıcak süt
 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: 

Pirinçleri 2 su bardağı suyla lapa olana kadar haşlıyoruz. Daha sonra suyu bir kenara alıp pirinçleri süzüyoruz. İçine 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı sıcak süt ekleyip pirinçleri iyice ezip yüzümüze uyguluyoruz. Yarım saat beklettikten sonra havlu yardımıyla temizleyip ayırdığımız pirinç suyuyla yüzümüzü yıkıyoruz.  Haftada 1 defa uygulanabilir. Hepsi bu kadar! 

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