Fondöten sürerken yapılan hatalar nemlendirici kullanmıyorsanız...

Cildimizi kusursuzlaştırmak amacıyla sürdüğümüz fondötenler zaman zaman bizim için kabusa dönüşebiliyor. Yüze doğru bir şekilde uygulanmayan fondötenler cildin yaşlanmasına ve kötü görünmesine neden olabiliyor. Elmaelma.com olarak sizlere fondöten sürerken en sık yapılan hataların neler olduğunu araştırdık. Fondöten sürerken sakın siz de bu hatalara düşmeyin. İşte fondöten sürerken en sık yapılan 4 hata!

NEMLENDİRİCİ KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Fontöden sürerken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir tanesi nemlendiricidir. Hatta en önemlisi diyebiliriz. Nemlendirici sürmek fondöteninizin daha rahat bir şekilde yayılmasını sağlayacaktır. Fontöteninizin cildinizde kalıcı olmasını dahası doğal durmasını istiyorsanız mutlaka nemlendiri kullanmalısınız.

CİLDİNİZE SERT DAVRANMAYIN

Cildinize fondöten sürerken hırpalamayın. Yüzünüzü sağa sola çekiştirmeyin. Elden ziyade fırça yardımıyla fondöteni uygulamak daha doğru bir karar olacaktır. Bu şekilde yüzü sağa sola çekiştirmek yüzünüzün çok çabuk bir şekide yaşlanmasına neden olacaktır.

MAKYAJ ÜRÜNLERİNİZİ İYİCE TEMİZLEYİN

Makyaj sırasında kirli malzemeler kullanmak yapılan en büyük hataların başında gelir. Eğer makyaj fırçalarınız veya süngerleriniz kirliyse sakın kullanmayın.

FAZLA FONDÖTENDEN KAÇININ

Dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir tanesi de fazla fondötenden kaçınmak olmalıdır. Fazla fondöten sürmek ciltte yaşlı bir görünümün ortaya çıkmasına neden olacaktır. Mimik çizgilerinizi dernleştirecektir. Bu nedenle bu hatadan mutlaka kaçınmanızı öneriyoruz.