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Ev yapımı cilt nemlendiricisi tarifi hem pratik hem ekonomik!

Ev yapımı cilt nemlendiricisi nasıl yapılır? Sadece 2 malzemeyle cilt nemlendiricinizi evde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? İşyte yapılışı!

Ev yapımı cilt nemlendiricisi tarifi hem pratik hem ekonomik!
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Kozmetik ürünlerine artık para harcamayı bırakmalısınız. Evde hazırlayacağınız 2 malzemeyle nemlendircinizi bile kendiniz yapabilirsiniz. Üstelik oldukça ekonomik ve pratik. Avokado ve mango yağı ile hazırlayabileceğiniz bu nemlendiriciyi hem yüzünüze hem de vücudunuza uygulayabileceksiniz. Cildinizi hem nemlendirecek, hem ışıltı katacak hem de pürüzsüz olmasını sağlayacak bu tarifin nasıl hazırlandığına gelin hep beraber bakalım. 

Ev yapımı cilt nemlendiricisi tarifi 

Malzemeler: 

2 çorba kaşığı avokado yağı, 2 yemek kaşığı mango yağı

Hazırlanışı:

Avokado ve mango yağını cam bir kaseye koyun. Hafifçe karıştırın, biraz bekleyin ve karışımı cam bir kavanoza ya da spreyli şişeye aktarın. Hepsi bu kadar! Her duştan sonra vücudunuza, ellerinize ve yüzünüze uygulayabilirsiniz. 

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