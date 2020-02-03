Havuç maskesi nasıl yapılır cilt lekelerini yok ediyor!

En mükemmel kış sebzelerinden biri olan havuçla cilt lekelerinizden ve sivilcelerinizden kurtulmaya ne dersiniz? Tadıyla hem yemeklerimize hem de salatalarımıza mükemmel bir tat veren havuç, güzelliğimiz için de oldukça fayda sağlıyor. Özellikle ciltte bulunan lekeleri yüzdeki asit baz oranını dengeleyerek yok ediyor. Peki havuç maskesi nasıl yapılır? İşte birbirinden etkili havuç maskesi tarifleri!

Havuç maskesiyle cilt lekelerinzden kurtulun!

Malzemeler

2 adet havuç, 1/2 limon

Hazırlanışı:

Havuçların dış yüzeyi soyulup rendelenir ve tülbent ya da süzgeç yardımı ile suyu süzülür. Limonun da suyu çıkartılır. Havuç ve limon suyu karıştırılır. Elde edilen bu sıvı yüze sürülür ve 30 dakika bekletildikten sonra ılık su ile temizlenir. Bu sıvı arzu edilirse günde 3-4 defa pamukla lekelerin üzerine tatbik edilir.

Sivilceler İçin Havuç Maskesi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı havuç suyu ( rendelenmiş havuçtan elde edilir), 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, 3 damla limon…

Hazırlanışı:

Malzemeleri iyice karıştırın. Maskeyi cildinize sürdükten 20 dakika sonra cildinizi ılık su ile yıkayın. Hepsi bu kadar!