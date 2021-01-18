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Çocuğun önünde kavga etmenin zararları neler travmalara sebep oluyor!

Uzmanlar çocukların önünde kavga etmenin ya da yüksek sesle tartışmanın çocukta travmalara sebep olabileceği konusunda uyarıyor.

Çocuğun önünde kavga etmenin zararları neler travmalara sebep oluyor!
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Çocuğun önünde kavga etmenin zararları neler? Uzmanlar çocukların önünde kavga etmenin ya da yüksek sesle tartışmanın çocukta travmalara sebep olabileceği konusunda uyarıyor. Konu hakkında merak edilenleri Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi'den öğrendik. 

Ebeveynlerin çocukların gözü önünde tartışıp kavga etmesi çocukların gelişimini olumsuz etkilemesinin yanı sıra ciddi travmalara neden olabilir. Anne babası geçimsizlik yaşayan çocuklarda ciddi bir güven sıkıntısını oluşabilir.
Her evlilikte elbette problemler yaşanabilir, önemli olan bu problemlerin nasıl çözüldüğüdür.Şayet çözülemeyen bu problemler çatışmaya dönüşürse bunu çocuktan gizlemek oldukça güçtür zira çocuk anne baba arasında yaşanan her türlü gerginliği aynı yaşam alanında olduğu için kolaylıkla hisseder.3-6 yaş arasındaki soyut düşünemeyen çocuk, anne baba arasında yaşanan çatışmanın sorumlusunu kendisinin olduğunu sanır ve kendini suçlar.

Problemlerinizi vaktinde çözmelisiniz 

Aile içi çatışmalar arasında büyüyen çocuklar problemler karşısında tıpkı ebeveyni gibi çözüm odaklı değil problem odaklı bir yaklaşım sergilemeyi öğrenir ve kendi sosyal yaşantısında benzer çatışmalar yaşayabilir.Problemler çatışmaya dönmeden, eşlerin problemleri vaktinde çözmeleri gerekir. Unutulmamalıdır ki çözülemeyen problemler en çok o evin çocuklarına zarar verir.

 

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