search menu
search
close

Tene koyu gelen fondöten nasıl açılır? Kapatıcınız hayat kurtarabilir!

Hepimizin evinde yanlış ten rengi seçimi sonucu koyu gelen fondöteni ten rengine göre ayarlamak için pratik yöntemleri bir araya getirdik!

Tene koyu gelen fondöten nasıl açılır? Kapatıcınız hayat kurtarabilir!
-A A+

Her ne kadar yaz aylarında ufak kaçamaklar veya tatile gittiğimizde güneşin tenimizle buluşmasına rağmen bronzlaşsak bile yanlış alışveriş sonucu koyu gelen fondöten elimde bulunuyor. Az veya çok farketmeksizin elimizdeki ten rengimize koyu gelen fondöteni çöpe atmak yerine ten rengimize göre açabileceğimiz yöntemleri elmaelma.com olarak bir araya getirdik! Ten renginize koyu gelen fondöteni kolay bir şekilde açmak için kapatıcınızdan yardım alabilir hatta çeşitli yöntemlerle kendi ten renginize göre açabilirsiniz. İşte ten rengine koyu gelen fondöteni açmanın püf noktaları...

Kapatıcınızdan Yardım Alın!

Ten renginize koyu gelen fondöteninizin rengini bir ton açmak için kapatıcınızdan yardım alabilirsiniz. Elinize bir pompa sıktığınız fondötenin rengini açmak için kapatıcınızı da karıştırarak açabilirsiniz.

Nemlendirici Karıştırın!

İlk olarak fondötenin rengini açmak ve yapısını değiştirmemek için nemlendiricinizden yardım alabilirsiniz. Ten renginize koyu gelen fondötenden bir pompa elinize sıktıktan sonra üzerine biraz nemlendiricinizden uygulayarak fondöteninizin rengini açabilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Eski sevgilisiyle aşk yaşayan yakın arkadaşını tek kalemde sildi! Eski sevgilisiyle aşk yaşayan yakın arkadaşını tek kalemde sildi!
Magazin
Acı haberle yıkıldı! Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi Acı haberle yıkıldı! Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı'nın düğünü ertelendi
Magazin
En Güncel Galeriler
Sosyal medyada 'kostüm' yarışı!
Sosyal medyada 'kostüm' yarışı!
Şeyma'dan kamyon yazısıyla nispet şov: Bu hayatı..
Şeyma'dan kamyon yazısıyla nispet şov: Bu hayatı..
Sürpriz projesini açıkladı! 'Ercüment sevişken' deyip konuştu
Sürpriz projesini açıkladı! 'Ercüment sevişken' deyip konuştu
Exxen Leyla ile Mecnun'dan sevindiren müjde!
Exxen Leyla ile Mecnun'dan sevindiren müjde!
Kenan İmirzalıoğlu TRT1'in dizisinde rol alacak mı?
Kenan İmirzalıoğlu TRT1'in dizisinde rol alacak mı?
Esra Erol, 'Ağladığım çok şey var' deyip her şeyi anlattı
Esra Erol, 'Ağladığım çok şey var' deyip her şeyi anlattı
Önceki Haberler
Japon kadınlarının dillere destan cilt güzelliklerinin 3 sırrı!
Japon kadınlarının dillere destan cilt güzelliklerinin 3 sırrı!
Karın şişliğiniz bir türlü gitmiyorsa dikkat!
Karın şişliğiniz bir türlü gitmiyorsa dikkat!
44 yaşındaki Ebru bikinili paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti!
44 yaşındaki Ebru bikinili paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti!
Simge'nin dövmesi olay yarattı! Bakın neresine yaptırmış!
Simge'nin dövmesi olay yarattı! Bakın neresine yaptırmış!
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti!
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti!
Alemin Kralı'nın Oben'inin paylaşımları beğeni rekoru kırıyor!
Alemin Kralı'nın Oben'inin paylaşımları beğeni rekoru kırıyor!
Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı!
Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı!
Kan şekerini dengede tutan mucize bitki!
Kan şekerini dengede tutan mucize bitki!
Yorumlar