Tene koyu gelen fondöten nasıl açılır? Kapatıcınız hayat kurtarabilir!

Her ne kadar yaz aylarında ufak kaçamaklar veya tatile gittiğimizde güneşin tenimizle buluşmasına rağmen bronzlaşsak bile yanlış alışveriş sonucu koyu gelen fondöten elimde bulunuyor. Az veya çok farketmeksizin elimizdeki ten rengimize koyu gelen fondöteni çöpe atmak yerine ten rengimize göre açabileceğimiz yöntemleri elmaelma.com olarak bir araya getirdik! Ten renginize koyu gelen fondöteni kolay bir şekilde açmak için kapatıcınızdan yardım alabilir hatta çeşitli yöntemlerle kendi ten renginize göre açabilirsiniz. İşte ten rengine koyu gelen fondöteni açmanın püf noktaları...

Kapatıcınızdan Yardım Alın!

Ten renginize koyu gelen fondöteninizin rengini bir ton açmak için kapatıcınızdan yardım alabilirsiniz. Elinize bir pompa sıktığınız fondötenin rengini açmak için kapatıcınızı da karıştırarak açabilirsiniz.

Nemlendirici Karıştırın!

İlk olarak fondötenin rengini açmak ve yapısını değiştirmemek için nemlendiricinizden yardım alabilirsiniz. Ten renginize koyu gelen fondötenden bir pompa elinize sıktıktan sonra üzerine biraz nemlendiricinizden uygulayarak fondöteninizin rengini açabilirsiniz.