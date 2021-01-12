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Sigara içenler için cilt maskesi tarifi cilt lekelerini gideriyor!

Cildinizde oluşan lekeleri ortadan kaldıran bu maske tarifi ile eski ışıltınıza geri dönebileceksiniz. İşte malzemeleri ve hazırlanışı!

Sigara içenler için cilt maskesi tarifi cilt lekelerini gideriyor!
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Cildinizde oluşan güneş lekeleri, yaşlanmaya bağlı oluşan lekeler bunun yanı sıra sigaranın yol açtığı tahribatı bir türlü ortadan kaldıramıyor musunuz? Bugün sizler için hazırladığımız bu maske tarifi ile bu sorunuzu ortadan kaldıracaksınız. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var sigara bağımlılığınızdan kurtulmadığınız sürece cildinizin tekrar eski hale gelecek olmasıdır. Sigarayı hayatınızdan tam anlamıyla çıkarıp bu maskeyi düzenli olarak uygulayın. Sonuca siz bile inanamayacaksınız. 

Malzemeler: 

3 damla limon suyu,1 adet armut kabuğu ,1 çay kaşığı karbonat ,1 tatlı kaşığı zeytinyağ,ı1 çorba kaşığı yoğurt

Hazırlanışı: 

Malzemeleri belirtilen ölçülerde bir araya getirip karıştırın. Lekelerin bulunduğu bölgeye maskeyi sürüp 15 dakika bekleyin ve ardından cildinizi yıkayıp temizleyin. Haftada 1 kez tekrarlandığında lekelerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Karbonat ve limonun alerji yaratması riski nedeniyle maskeyi önce kolunuzun iç kısmına sürüp 10 dakika bekleyin ve herhangi bir kabarma yada kaşınma olmazsa yüzünüze uygulayın.

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