Kışın kuru cilt bakımı nasıl olmalı cildinizi sık sık nemlendirin!

Soğuk havalar özellikle kuru ve hassas cilt tipine sahip olanlar için can sıkıcı hale gelen cilt sorunlarına yol açıyor. Bunun önüne geçmek için kuru ciltlilerin soğuk havalarda ciltlerine ekstra özen göstermeleri gerekiyor. Kış sezonunu en az zararla atlatmak ve cildinizi soğuk havanın olumsuz etkilerinden kuru cildinizi korumanızı sağlayacak birkaç öneriyi sizler için sıraladık. İşte o cilt bakım önerileri...

Cildinizi nemlendirin

Soğuk havaların olmazsa olmazı nemlendiriciler. Soğuk havalar ile savaşırken en dikkat etmeniz gereken konu cildinizi nasıl nemlendirdiğiniz olmalı. Aldığınız sıcak duş sonrası parfümsüz ve nemlendiricilik oranı yüksek olan ürünler, kullanarak nemi cildinize hapsedin. Kullandığınız nemlendiricilerin içeriğine gliserin, laktik asit, sorbitol, hiyalüronik asit, alpha hydroxy asit gibi bileşenlerin bulunduğuna emin olun.

Vücut losyonundan yararlanın

Kuruyan tek yer yüzünüz değil. Vücudunuza da nem takviyesinde bulunmak çatlak ve kuruluk yan etkilerini önleyecektir.

Yağlardan yararlanın

Doğal yağlar cildinizi nemlendirmek konusunda oldukça yardımcı ürünler. Shea yağı, badem yağı, jojoba yağı, petrolatum ve mineral yağları cildinizi nemlendirmek konusunda yararlanabileceğiniz yağlar arasında.

Alkol içeren ürünlerden uzak durun

Antibakteriyel sabunları, parfümlü ürünleri ve alkol içeren tüm ürünleri unutun. Parfüm ve alkol içeren sabunlar, soğuk havada cildinizin kuruyarak daha da gerilmesine neden olabilir.

Omega-3

Omega-3 açısından zengin yiyecekleri beslenme düzeninize ekleyin. Tahıllı salatalar, balık, temiz içerikli smoothie ve yumurta yemek cildinize oldukça iyi gelecek.