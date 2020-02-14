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KUSURSUZ BİR CİLDİN FARKINA VAR!

Sinoz Kozmetik'in Light, Medium ve Dark olmak üzere üç renk çeşidine sahip  Leke Karşıtı BB Kremi ile hem cilt bakımı hem de makyaj etkisi bir arada...

KUSURSUZ BİR CİLDİN FARKINA VAR!
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Sinoz’dan hem cilt bakımı hem makyaj etkisi. Sinoz Kozmetik'in Light, Medium ve Dark olmak üzere üç renk çeşidine sahip  Leke Karşıtı BB Kremi ile hem cilt bakımı hem de makyaj etkisi bir arada... Sinoz Kozmetik BB Krem sayesinde yüzünüzdeki lekelerle vedalaşırken, güzelliğe merhaba deyin.

 SPF 15 UV koruması ve güçlü formülü ile leke önleyici bakım yapan, yoğun nem desteği veren ve cilde canlılık katan bu özel krem ışıltılı ve tek ton bir görünüm sağlar,  gözenek görünümünü azaltır.

 İçeriğindeki kum zambağı, Japon gülü özleri, üre, amino asitler ve probiyotikler sayesinde lekelere karşı yoğun bakım sağlarken, etkili ton eşitleme özelliği ile cildinize benzersiz bir görünüm sunar. Sinoz Kozmetik Leke Karşıtı BB Krem, nemlendirme özelliği ve anti-aging aktifler ile cildi sıkılaştırır, ince çizgilerin oluşumunu önler. Formülündeki SPF 15+ UV koruma  ile cildi zararlı güneş ışınları ve mavi ışıktan korur.

 Nasıl Kullanılır?

Günlük kullanım için uygun olan Sinoz Leke Karşıtı BB Kremi temiz cilde yeterli miktarda sünger veya el yardımıyla dağıtarak cildinize sürebilirsiniz. BB Kremi, canlı ve eşit bir görünüm için gün içerisinde istediğiniz zaman tekrarlayabilirsiniz. 

 

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