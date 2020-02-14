Parazit belirtileri nasıl olur sürekli uyuma isteği ve iştah kaybına sebep oluyor!

Vücudumuzda en çok bağırsaklarda görülen parazitler sağlıklı organizmalara zarar veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 3 milyardan fazla insan, parazit enfeksiyonundan şikayet ediyor. Tüm organlara yayılabilen parazitlerin belirtilerini dikkate alıp tedaviye başlamak şart. Vücudunuzda eğer bu işaretlere sahipseniz muhakkak hekiminize başvurun!

Vücudunuzda parazit olduğunun 10 işareti!

- Kan oranınız düşük olması,

- Uykuda diş gıcırdaması, uyku düzensizliği, sürekli uyuma isteği,

- Vücudun su tutması, adet problemleri, prostat problemleri, idrar yolu enfeksiyonu, rahim kistleri

- İştah kaybı veya iştahın fazla açılması,

- Kas ağrıları, eklem ağrıları, eller ve ayaklarda uyuşma,

- Rahatsız bağırsak sendromu,

- Uzun süre devam eden ishal,

- Sinirlilik, duygu bozukluğu, unutkanlık, depresyon ve buna benzer ruh hali bozuklukları,

- Cilt problemleri; egzama, döküntü, kurdeşen,

- Yorgunluk, tükenmişlik belirtileri vücutta parazit olduğunu gösteriyor.

Lifli yiyecekler tüketerek parazitlerden kurtulun

Vücudunuzda parazit olup olmadığının anlamak için dışkı analizi yaptırabilirsiniz. Doktor kontrolünde yapılan analizde parazitin hangi çeşit olduğu öğrenilebilir. Parazitlerin, en çok sevdiği besin kaynağı şeker ve şekerli ürünlerdir. Bu sebeple şekerli gıdalardan uzak durmanız sağlığınız için faydalı olacaktır. Vücutta parazitlerden kurtulmanın en kolay yollarından biri ise lifli yiyecekler tüketmektir.