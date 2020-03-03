search menu
search
close

Makyajsız güzel görünmenin sırları neler cildinizi misel suyu ile temizleyin!

Doğal güzellik tüm dünyada giderek popüler hale gelirken makyajsız güzel görünmenin sırları da merak ediliyor. Makyajsız güzel görünmenin sırlarını paylaştık...

Makyajsız güzel görünmenin sırları neler cildinizi misel suyu ile temizleyin!
-A A+

Boyaların yüze adeta boca edildiği abartılı makyaj modası eskide kaldı. Günümüzde 'Doğal makyaj', 'yok makyaj' gibi doğala yakın bir makyaj anlayışı kadınlar arasında yaygınlaşıyor. Hatta öyle ki makyajsız da güzel görünmenin sırları merak edilir oldu. Biz de elmaelma.com olarak makyajsız güzel görünmenizi sağlayacak 7 etkili öneriyi paylaştık...

Temiz bir cilt

Makyajsız en güzel görünümünüz en temel noktası cilt temizliğinden geçer. Cildinizi temizlerken yumuşak, durulama gerektirmeyen bir temizleme seçeneği olan misel suyu kullanmayı deneyin. Daha sonra cildinize uygun bir tonik ile kalıntılardan cildinizi arındırın.

Bol bol su için

Makyajsız güzelliğe kavuşmanın en basit yollarından biri de güne su içerek başlamaktır. Gün boyu bu davranışınızı sürdürmek, hem cildinizi sağlıklı tutacak hem de nemlendirecektir.

Egzersiz yapın

Kardiyo yapmak kan  dolaşımı artırarak daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar. Yüksek kalp atış hızınız ve artan kan dolaşımı, cildinize renk ve oksijen getirerek, makyajsız uyanık ve taze yüzlü görünmenize yardımcı olur.

Sağlıklı beslenmeye dikkat edin

Doğru beslenme, cildin doğal ışıltısını arttırırken daha nemli ve parlak görünmesine yardımcı olur. Meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar gibi besin açısından zengin tüm gıdaların cildiniz de dahil olmak üzere tüm vücudunuz için iyi olduğu uzmanlar tarafından paylaşmaktadır.

Güneş kremi kullanın 

Güneş kremi uygulamadan asla bir gün geçirmeyin. Erken yaşlanma gibi cildinizde oluşabilecek olası hasarlardan kaçınmak için cilt bakım rutininize geniş spektrumlu SPF ile formüle edilmiş bir nemlendirici ekleyin. 

Dudak balmı kullanın

Dudaklarınızı nemli tutmak, çatlama ve kurumaları önleyecek ve kendi doğal renklerini yansıtmalarına yarım edecektir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tokat mutfağından: İrmikli hira tatlısı Tokat mutfağından: İrmikli hira tatlısı
Tatlı
Kadın hayranını darp edip mekandan attırdı! Bomba iddia! Kadın hayranını darp edip mekandan attırdı! Bomba iddia!
Magazin
En Güncel Galeriler
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin son halini görenler şok oldu!
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin son halini görenler şok oldu!
Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci rahibe oldu
Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci rahibe oldu
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için....
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için....
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Önceki Haberler
Cem Yılmaz giydiği taytla şoke etti!
Cem Yılmaz giydiği taytla şoke etti!
Geçmeyen omuz ağrısının nedeni meğer buymuş!
Geçmeyen omuz ağrısının nedeni meğer buymuş!
Miray Daner rejim yanlısı Suriyeli'ye sert çıktı!
Miray Daner rejim yanlısı Suriyeli'ye sert çıktı!
Koronavirüs'ten korunmak için alınması gereken 10 önlem!
Koronavirüs'ten korunmak için alınması gereken 10 önlem!
Ünlüler bu drama sessiz kalamadı! Tepkiler çığ gibi büyüdü!
Ünlüler bu drama sessiz kalamadı! Tepkiler çığ gibi büyüdü!
Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu!
Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu!
Selmi Andak şarkılarına füsunSu yorumu!
Selmi Andak şarkılarına füsunSu yorumu!
Tuğba'nın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Tuğba'nın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Yorumlar