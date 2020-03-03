Makyajsız güzel görünmenin sırları neler cildinizi misel suyu ile temizleyin!

Boyaların yüze adeta boca edildiği abartılı makyaj modası eskide kaldı. Günümüzde 'Doğal makyaj', 'yok makyaj' gibi doğala yakın bir makyaj anlayışı kadınlar arasında yaygınlaşıyor. Hatta öyle ki makyajsız da güzel görünmenin sırları merak edilir oldu. Biz de elmaelma.com olarak makyajsız güzel görünmenizi sağlayacak 7 etkili öneriyi paylaştık...

Temiz bir cilt

Makyajsız en güzel görünümünüz en temel noktası cilt temizliğinden geçer. Cildinizi temizlerken yumuşak, durulama gerektirmeyen bir temizleme seçeneği olan misel suyu kullanmayı deneyin. Daha sonra cildinize uygun bir tonik ile kalıntılardan cildinizi arındırın.

Bol bol su için

Makyajsız güzelliğe kavuşmanın en basit yollarından biri de güne su içerek başlamaktır. Gün boyu bu davranışınızı sürdürmek, hem cildinizi sağlıklı tutacak hem de nemlendirecektir.

Egzersiz yapın

Kardiyo yapmak kan dolaşımı artırarak daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar. Yüksek kalp atış hızınız ve artan kan dolaşımı, cildinize renk ve oksijen getirerek, makyajsız uyanık ve taze yüzlü görünmenize yardımcı olur.

Sağlıklı beslenmeye dikkat edin

Doğru beslenme, cildin doğal ışıltısını arttırırken daha nemli ve parlak görünmesine yardımcı olur. Meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar ve sağlıklı yağlar gibi besin açısından zengin tüm gıdaların cildiniz de dahil olmak üzere tüm vücudunuz için iyi olduğu uzmanlar tarafından paylaşmaktadır.

Güneş kremi kullanın

Güneş kremi uygulamadan asla bir gün geçirmeyin. Erken yaşlanma gibi cildinizde oluşabilecek olası hasarlardan kaçınmak için cilt bakım rutininize geniş spektrumlu SPF ile formüle edilmiş bir nemlendirici ekleyin.

Dudak balmı kullanın

Dudaklarınızı nemli tutmak, çatlama ve kurumaları önleyecek ve kendi doğal renklerini yansıtmalarına yarım edecektir.