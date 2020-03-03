search menu
search
close

Ünlü komedyen Cem Yılmaz giydiği taytla şaşkınlık yarattı!

Yeni bir aşka yelken açtığı Serenay Sarıkaya ile gündemden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz bir AVM'de görüntülendi. Yılmaz'ın giydiği tayt herkesi şaşırttı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz giydiği taytla şaşkınlık yarattı!
-A A+

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz bir AVM'de basın mensuplarına tek başına görüntü verdi. Ünlü komedyenin spor kıyafetler tercih etmesi dikkat çekti. 

'Spora mı başladı' sorusunu akıllara getirdi

Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli birlikte olduğu dönem de sevgilisinin fit vücuduna ayak uydurmak amacıyla spor salonlarından çıkmıyordu.

O dönemdeki kaslı vücudu ile sosyal medyada olay olan Cem Yılmaz'ı şimdi yine spor kıyafetleriyle görenler Serenay Sarıkaya ile yaş farkını kapatmak için yeniden spora başladı yorumunda bulundu.

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tokat mutfağından: İrmikli hira tatlısı Tokat mutfağından: İrmikli hira tatlısı
Tatlı
Kadın hayranını darp edip mekandan attırdı! Bomba iddia! Kadın hayranını darp edip mekandan attırdı! Bomba iddia!
Magazin
En Güncel Galeriler
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin son halini görenler şok oldu!
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin son halini görenler şok oldu!
Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci rahibe oldu
Seksi pozlarıyla gündemden düşmeyen Hilal Cebeci rahibe oldu
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Bir tuhaf gelenek! Ölen kocasının cinsel organını boynuna asıp...
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için....
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için....
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü meleğin eskiden hayalini kurduğu şeyi duyanlar şoke oluyor!
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Ünlü yıldızdan kan donduran seks tarikatı itirafı efendi ve kölesi...
Önceki Haberler
Geçmeyen omuz ağrısının nedeni meğer buymuş!
Geçmeyen omuz ağrısının nedeni meğer buymuş!
Miray Daner rejim yanlısı Suriyeli'ye sert çıktı!
Miray Daner rejim yanlısı Suriyeli'ye sert çıktı!
Koronavirüs'ten korunmak için alınması gereken 10 önlem!
Koronavirüs'ten korunmak için alınması gereken 10 önlem!
Ünlüler bu drama sessiz kalamadı! Tepkiler çığ gibi büyüdü!
Ünlüler bu drama sessiz kalamadı! Tepkiler çığ gibi büyüdü!
Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu!
Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu!
Selmi Andak şarkılarına füsunSu yorumu!
Selmi Andak şarkılarına füsunSu yorumu!
Tuğba'nın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Tuğba'nın Atatürk paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Genital bölge beyazlatma nasıl uygulanır?
Genital bölge beyazlatma nasıl uygulanır?
Yorumlar