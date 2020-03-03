Ünlü komedyen Cem Yılmaz giydiği taytla şaşkınlık yarattı!

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz bir AVM'de basın mensuplarına tek başına görüntü verdi. Ünlü komedyenin spor kıyafetler tercih etmesi dikkat çekti.

'Spora mı başladı' sorusunu akıllara getirdi

Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli birlikte olduğu dönem de sevgilisinin fit vücuduna ayak uydurmak amacıyla spor salonlarından çıkmıyordu.

O dönemdeki kaslı vücudu ile sosyal medyada olay olan Cem Yılmaz'ı şimdi yine spor kıyafetleriyle görenler Serenay Sarıkaya ile yaş farkını kapatmak için yeniden spora başladı yorumunda bulundu.