Siyah nokta nasıl geçer zerdeçal maskesi iyi geliyor!

Siyah nokta nasıl geçer? Sivilce nasıl geçer? Yüzümüzde gerek hava kirliliğinden gerek yüzün yeteri kadar temizlenmemesinden dolayı zaman içerisinde oluşan siyah noktalar oldukça can sıkıcı bir duruma neden olabilmektedir. Siz de siyah noktalarınızdan kurtulmak istiyorsanız mucizevi zerdeçal maskesini deneyebilirsiniz. Evde hazırlayacağınız bu maske ile cildinizdeki siyah noktalardan kurtulabileceksiniz. İşte hazırlanışı!

MALZEMELER:

1-2 yemek kaşığı toz zerdeçal (Güvenilir aktarlardan ya da marketlerden kolayca temin edebilirsiniz)

1-2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yarım yemek kaşığı süt ya da yoğurt

Yarım çay kaşığı sirke (Elma ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz)

Zerdeçal maskesi tarifi nasıl yapılır?

Yukarıda tarifini verdiğimiz zerdeçal maskesini hazırlamak için tek yapmanız gereken tüm malzemeleri bir kasenin içinde bir araya getirmek ve zerdeçalın topaklanmasına izin vermeden güzelce harcı karıştırmak.

ZERDEÇAL MASKESİ NASIL YAPILIR?

Karışımı hazırladınız, sıra geldi uygulamasına. Makyaj ve kirden tamamen arındırdığınız cildinize karışımı yumuşak uçlu bir fırça ya da makyaj pamuğu ile zarif hareketlerle sürün ve en az 20-25 dakika bu şekilde bekleyin. Dilerseniz bekleme süresini kısaltıp uzatabilirsiniz. Ardından ne çok soğuk ne de çok sıcak olan bir suyla maskeyi cildinizden hafifçe ovalayarak ama cildinize zarar vermeden çıkarın. Bu uygulamayı dilerseniz haftada 2 kez olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Ancak dikkat, içinde limon suyu, sirke gibi malzemeler bulunduğundan zerdeçal maskesi cildinizde kaşıntılar oluşmasına neden olabilir. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa ve yaptığınız maske cildinizi çok rahatsız edecek kadar çok kaşındırıyorsa maskeyi ılık suyla cildinizden derhal çıkarın ve ilgili alanda uzman doktorlara danışın.Eğer zerdeçal maskesinin göz altı morluklarından kurtaran etkisinden faydalanmak isterseniz yukarıda yazdığımız zerdeçal maskesi tarifinden limon suyu ve sirkeyi çıkararak değerlendirebilirsiniz.