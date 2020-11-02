Domates konservesi nasıl yapılır kışın lezzetli domates tüketmek isteyenler buraya!

Yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan domatesi kışın lezzetiyle yemek pek mümkün olmuyor. Kışında lezzetli domates yemek isteyenlerse konserve yaparak domateslerini saklıyor. Peki domates konservesi nasıl yapılıyor? Lezzetli domateslerinizi uzun süre saklamak isteyenler buraya! İşte enfes domateslerle yapılan domates konservesi tarifini sizler için araştırdık.

MALZEMELER:

3 kilo domates, 1 tatlı kaşığı tuz,1 tatlı kaşığı şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Aldığınız domatesleri yıkayın iyice kurulayın ve küp şeklinde doğrayın. Tencereye aldığınız domateslerin üzerine tuz, şeker ve zeytin yağını ilave edin. Ocağa alın,tencere kaynamaya başlayınca tencereyi bir buçuk saat boyunca karıştırın. Kavanozları ve kapaklarını kaynar suda yıkayın ve iyice kurulayın.Domatesler piştikten sonra tencereyi ocaktan almadan sıcak bir şekilde kavanozlara doldurup kapaklarını hemen kapatıp ters döndürün ve soğumaya bırakın. Kavanozlar soğuduktan sonra güneş olmayan bir yerde saklayınız.