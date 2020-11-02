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Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara küfür ederek tepki gösterdi.

Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi
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İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Tüm Türkiye yastayken bir yandan da Cadılar Bayramı devam ediyor. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı da Miami'de düzenlenen partiye katılarak eleştirilerin hedefi olmuştu. Subaşı'nı eleştiren isimlerden biri de Ebru Polat oldu. 

CADILAR BAYRAMI PARTİSİNE KATILDI

Ülke İzmir'den gelecek güzel haberler için tek yürek olurken dünyada Cadılar Bayramı kutlamaları yapılmaya başlandı. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı da Miami'de düzenlenen bir partiye katıldı. Kısa sürede gündem olan Subaşı'na bir tepki de şarkıcı Ebru Polat'tan geldi.

 KÜFÜRLÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Instagram hesabından yayınladığı videosunda partilere katılanlara tepki gösteren Polat, "Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o canın süpürgesi size gir... inşallah. Başka da diyeceğim bir şey yok pislikler" ifadelerini kullandı.

"O KADAR İNSAN GÖÇÜK ALTINDAYKEN EĞLENCENİZİ GÖZÜMÜZE SOKMAYIN"

Videosundan sonra yeni bir açıklama yapan Polat, şu ifadeleri kullandı: Cadılar Bayramı bizi bayramımız değil aklınızda olsun. Kutlayabilirsiniz tabi kimseyi ilgilendirmez. Evet doğru hayat devam ediyor bunlara kimsenin bir şey dediği yok zaten. Ama 1 hafta en azından insanların gözünün içine soka soka eğlencenizi paylaşmayım bari. O kadar insan göçük altında ya... Ne yapıyorsanız içinizde yapın bu şekilde cool olmuyorsunuz."

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