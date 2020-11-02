Kakaolu kıyırpare nasıl yapılır yemeden duramayacaksınız!

Kakaolu kıyırpare nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Brownie tadında olan bu şahane lezzeti bir tadan bir daha asla bırakamıyor. Hem görüntüsüyle hem de tadıyla sizi mest edecek bu tarifi denemeye ne dersiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

Kakaolu Kıyırpare Tarifi İçin Malzemeler

Şerbeti için:

1,5 su bardağışeker

1,5 su bardağısu

2-3 damlalimon suyu

Kıyırpare için:

180 gramkaymak

1 su bardağısıvı yağ(200 ml)

3 yemek kaşığıpudra şekeri(50-60 g)

3 yemek kaşığıkakao

1 paketkabartma tozu(10 g)

3,5-4 su bardağıun(450-500 g)

Üzeri için:

1 yemek kaşığıtoz antep fıstığı

1 yemek kaşığıhindistan cevizi tozu

Hazırlanışı:

Önce şerbetini hazırlamak için şeker ve suyu bir tencerede kaynayıncaya dek pişirin. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon sıkın ve karıştırın. Soğuması için ocaktan alın.Kıyırpareleri hazırlamak için bir karıştırma kabına kaymak ve sıvı yağı alıp birleşinceye dek çırpın.Üzerine pudra şekeri ve kakaoyu eleyerek ekleyin.Malzemeler birleşinceye dek karıştırın.Ardından unun yarısını eleyerek ekleyin.Bir spatula yardımıyla karıştırın.Unun diğer yarısını azar azar ekleyerek spatulayla karıştırmaya devam edin ve ele neredeyse hiç yapışmayan yağlı ve tok bir hamur elde edin.Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın.Borcam veya dilediğiniz büyüklükte bir fırın tepsisine hafifçe aralıklı olmak üzere yerleştirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumuş olan şerbeti dikkatlice kıyırpareler üzerine dökerek şerbeti çekmesini sağlayın. Bu aşamada şerbetin içinde yüzmemesi ve şerbetin direkt olarak kıyırparenin üzerine dökülmesi oldukça önemli. Ardından tercihen bir gece, vaktiniz yoksa birkaç saat dinlenip şerbetinin oturmasına izin verdikten sonra Hindistan cevizi tozu ve toz Antep fıstığı serperek servis edin. Afiyet olsun!