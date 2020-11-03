Köz biberli kahvaltılık sos nasıl yapılır enfes bir tat!

Köz biberli kahvaltılık sos nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sizi kahvaltı sofrasından kaldırmayacak şahane bir tarifle karşınızdayız. Yapılışı oldukça basit olan bu tarife bayılacaksınız. İşte köz biberli kahvaltılık sosun yapılışı ve malzemeleri!

Malzemeler:

400 gramkapya biber

5 adetdomates

3 dişsarımsak

1 çay bardağızeytinyağı

1 yemek kaşığısirke

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

Hazırlanışı:

Biberleri güzelce yıkayıp kurulayın. Bıçak yardımıyla üzerinde küçük delikler açın. Fırın tepsisinin üzerine dizin.Domatesleri de yıkayıp kurulayın ve bıçak yardımıyla bıçak delik açın. Sarımsaklarla beraber fırın tepsisine dizin.200 derecede önceden ısıtılmış fırında, turbo ayarda 15-20 dakika kadar közleyin. Ardından çıkarıp camlı kapaklı bir kabın içerisine aktarın. Kapağını kapatıp terlemeye bırakın.5 dakika sonra kapağını açıp biberlerin, domateslerin ve sarımsakların kabuklarını soyun. Biberlerin tohum kısımlarını da çıkarın.Ardından soyulmuş közlenmiş malzemelerin hepsini blendara aktarın. Üzerine zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi de ilave edin.Homojen kıvamlı bir püre olana kadar rondodan geçirin. Hafif koyu bir sos kıvamı alınca sosunuz hazır!Dilerseniz kavanozlara aktarıp kapaklarını kapatarak serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz, dilerseniz kahvaltınızda servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!