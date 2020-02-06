3 yaş sendromu nedir çocuklarda öfke nöbetlerine sebep oluyor!

Çocukların büyüme ve zihinsel gelişimlerini sağlama dönemlerinde ebeveynler için zorlayıcı süreçler oluşmaktadır. 3 yaş sendromu da bunlardan biri. Çocuk zihinsel ve bedensel gelişimi içerisinde kendini keşfettiği bu dönemde anne babaya ya da arkadaşlarına zorluklar çıkartabiliyor. Öfke nöbetleri, oyuncakları veya eşyaları atma ve akranlarla kavga etme bu sendromun yaygın belirtilerindendir. İşte 3 yaş sendromu hakkında bilinmesi gerekenler...

3 yaş sendromu nedir?

Çocuklardaki 3 yaş sendromunun en büyük nedenleri çocuğun artık bir birey olduğunu ve büyüdüğünü fark etmesi oluşturmaktadır. Çocukta artık anne ve babadan bağımsız olarak her istediğini yapabileceği ve her şeyi başaracağı düşüncesi oluşur. Anne ve babadan yardım almayı kabul etmez çünkü kendisini bir yetişkin gibi görür ve ailenin de bunu kabul etmesi için uğraşır. Kendi düşünceleri, isteklerinin olduğunu ve bunları yapması gerektiğini düşünür. Bu dönemde çocuğun bu tutumları ise 3 yaş sendromu olarak adlandırılır.

3 yaş sendromu belirtileri

· İstediği olmadığı takdirde ya da bir anda ortaya çıkan öfke nöbetleri

· Oyuncakları veya evde bulunan diğer eşyaları atma

· Akranları ile kavga etme

· Başka çocuklara zarar verme

· Eşyalarını hiç kimse ile paylaşmama

· Evdeki ya da çevredeki oyuncak eşyalara zarar verme

· Anne baba ile inatlaşma

· Bağırma

· Kendini yerlere atma

· Saatler süren ağlama nöbetleri

· Yemek yemeyi reddetme ya da yemek seçme

· Kıyafetlerini kendi seçmek istemesi

3 yaş sendromunda ebeveynlere düşen görevler

Anne babalara 3 yaş sendromunda büyük görevler düşmektedir. Öncelikle çocuğa sakin yaklaşmak önemlidir. Çocuğun ağlama ve öfke krizi anlarında onunla sakin bir şekilde konuşmaya çalışılmalı ve eğer çocuk sakinleşmiyorsa konuşma kesilerek bir müddet çocuktan uzaklaşılmalıdır. Her istediğini yaptırmak isteyen bir çocuğun her istediği yapılmamalı ve neden yapılmadığı anlaşılır ve sakin bir biçimde anlatılmalıdır. Eşyalara ve çevresindekilere zarar veren çocuklar hemen o anda keskin bir ifade ile uyarılmalı ve bu tutumu karşısında yumuşak davranılmamalıdır. 3 yaşına gelen bir çocuk artık anne babası ile iletişim kurabilir ve onların söylediklerini anlayabilir. Bu durumda yapılması gereken kesinlikle sakin kalmak ve konuşmaktır. Çünkü siz öfkelendiğiniz zaman, çocuğunuzun öfkesi de artacaktır.