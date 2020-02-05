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Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar ne yapmalı kendinizi şımartın!

Sevgililer Günü'nü bekar olarak geçirmek sinir bozucu olsa da bu gün için şimdiden etkinlik planları yapmalısınız. İşte bu güne özel aktivite önerileri!

Sevgililer Günü'nde yalnız olanlar ne yapmalı kendinizi şımartın!
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Sevgililer Günü yaklaşırken eğer bu günü bekar olarak geçirecekseniz moralinizin bozuk olması normal. Olumsuz düşüncelerden ve ruh halinden kurtulmak için kendinizi biraz şımartmalısınız. Alternatif olarak arkadaşlarınız ya da sevdiklerinizle buluşabilir, kız gecesi planlayabilir veya tatile çıkabilirsiniz. İşte Sevgililer Günü'nü bekar olarak geçireceklere özel aktiviteler!

Kendinizi şımartın 

Kendinizi şımartarak gecenizin tadını çıkarmaya bakın. En sevdiğiniz maskeyi yapın, saçlarınızı yumuşatın, tırnaklarınıza manikür yapın. 

Kız gecesi yapın

Sevgililer Günü’nde yalnız olanlar için yapılacak en iyi şeylerden biri bir kız gecesi planlamak olacaktır. Bekar yakın arkadaşlarınızla bir gece planlayın. İsterseniz evde oturup şarap eşliğinde bir film izleyin, isterseniz gece sabaha kadar dışarıda partileyin.

Romantik bir akşam yemeği yiyin 

Güzel, sakin bir gece geçirmek size daha iyi gelecekse kendiniz için romantik bir akşam yemeği hazırlayın. Dışarıda yemeğe gitmeyi istemeyebilirsiniz çünkü tüm restoranlar sevgililerle dolu olacaktır. En sevdiğiniz yemeği pişirin, en sevdiğiniz müziği açın ve kendinize zaman ayırın.

Flörtünüzü çağırın 

Bekar halinizden memnun değilseniz flörtünüzü arayın ve bir sonraki günlerde takılmak için müsait olup olmadığını sorun. Böylece belki bir dahaki Sevgililer Günü’nü yalnız geçirmezsiniz.

Sevdiğiniz biriyle zaman geçirin 

Belki de bu Sevgililer Günü’nde anneniz, babanız, büyükanneniz veya büyükbabanız yalnız olabilir. Geceyi onlarla geçirmeyi planlayın. İkinizin beraber yapmayı seveceği bir şey yapın ve birbirinizin sevgilisi olun. Bu gün her türlü sevgiyle ilgilidir, kişiyle değil.

Kendinize hediye alın 

Eğer sevgiliniz olsaydı onun için hediyeler ve romantik bir akşam yemeği için bir sürü para ödeyecektiniz. Şimdi bekar olduğunuz için bu parayı kendinize kullanabilirsiniz.

Tatile çıkın 

Yeterli paranız ve zamanınız varsa, heyecan verici bir yolculuğa çıkın. Kendi başınıza seyahat etmek harika bir deneyim olabilir. Elbette arkadaşlarınız katılmak istiyorsa onlarla gitmek daha da harika olacaktır.

Ne istediğinizi düşünün 

Sevgililer Günü, oturmak ve gerçekten ne istediğinizi düşünmek için harika bir gündür. Hayatınıza girecek kişide hangi özellikleri aradığınızı anlamaya çalışın, bu özelliklere uygun olmayan erkeklerle buluşmaları direkt iptal etmek işinizi kolaylaştıracaktır. Kendiniz ve istekleriniz hakkında daha fazla şey öğrenmek iyi gelecektir.

İstediğiniz her şeyi yiyin 

Bir geceliğine kalori saymayı ve diyeti bırakın, istediğiniz tüm yiyecekleri, tüm tatlıları yiyin. Bu diğer günlerinizi etkileyecek olsa bile o gün kendinizi şımartın.

En yakın arkadaşınızla randevuya çıkın 

Erkek arkadaşınız olmasa da randevuya çıkabilirsiniz. En iyi arkadaşınızı çağırın, dışarı çıkın, yemek yiyin ve arkadaşlığınızı kutlayın.

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