Hadise babasının fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hadise bu kez de babasıyla olan fotoğrafını paylaştı. Yeni yaşını sosyal medya hesabından yazıdığı duygusal mesajla kutlayan Hadise'nin bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Babasını paylaştı, beğeni butonu çöktü

Ünlü şarkıcı Hadise, babasının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Babası Hasan Açıkgöz ile fotoğrafını yayınlayan Hadise, paylaşımına şu notu düştü: Babam iyi ki doğdun... Seni çok seviyorum. 'Senin arkanda baban var' demen hayatımda duyabileceğim en güzel, en değerli, en sevgi dolu cümle... Babam Allah seni başımızdan eksik etmesin. Paylaşımı saniyeler içerisinde beğeni butonunu çökertti.

Peki Hadise Açıkgöz kimdir?

Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi almıştır. 2005’te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat’te yer alan “Stir Me Up” şarkısıyla Belçika’da ve Türkiye’de tanınmaya başladı, ardından kariyerini Türkiye’de devam ettirdi. 2008’de ikinci stüdyo albümü Hadise’yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan “Deli Oğlan” şarkısı Türkiye’de hit oldu. Sonraki yıl Türkiye’yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Düm Tek Tek” ile temsil ederek dördüncü oldu. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman’ın çıkış şarkısı “Evlenmeliyiz” ile tekrar listelerde yer aldı. 2011’de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?’i yayımladı. Albümdeki “Superman”, “Aşk Kaç Beden Giyer?” ve “Mesajımı Almıştır O” şarkılarına klip çekti. 2014’te Tavsiye ve 2017’de Şampiyon albümlerini piyasaya sürdü Hadise, biri Altın Kelebek ve üçü de TMF Ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır.Acun Ilıcalı’nun sunduğu O Ses Türkiye yarışma programında jüri olarak görev alan Hadise, 1.65 metre boyunda, 59 kilo ve Terazi burcudur.