Aspirin maskesi ne işe yarar yüzdeki kızarıklığı geçiriyor!

Aspirin maskesi ile yüzünüzde oluşan kızarıklıkları ve sivilceleri yok edebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız aspirin maskesi cildinizde oluşan tüm kusurların kısa süre içerisinde düzelmesine yardımcı olacak. Anti-inflammator ve anti bakteriyel özellikleri ile de ciltteki ölü hücrelerin yok edilmesini sağlayan aspirin ile hazırlanan bu maskenin nasıl hazırlandığına gelin hep birlikte bakalım.

Aspirin Maskesi Nasıl Hazırlanır?

Aspirin, limon, karbonat, su ve kâğıt havlu

Hazırlanışı:

İlk olarak 5-6 tane aspirini tahta bir malzeme kullanarak toz haline getirin. Ardından bir limonun suyunu sıkın ve yavaş yavaş aspirine ekleyin ve maskeyi hazırlayın.Hazır olan maskeyi, havlu kâğıt yardımıyla yüzünüze iyice yedirmelisiniz. Yaklaşık 15 dakika kadar beklemniz yeterli olacak. Hepsi bu kadar! Ilık suyla yüzünüzü yıkayın ve bu maskeyi haftada 1 kere mutlaka yapın. Sonuca inanamayacaksınız.