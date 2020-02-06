Sürk peyniri nasıl yapılır kahvaltının yeni lezzeti!

İddia ediyoruz böylesini daha önce hiç yemediniz? Kahvaltı sofralarından kalkmak istemeyeceğiniz şahane bir lezzetle tanışmaya ne dersiniz? Evet yanlış duymadınız! Evde hazırlayacağınız sürk peyniri kahvaltılarınıza adeta boyut atlatacak. Peki sürk peyniri nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda sürk peyniri tarifi!

Malzemeler:

500 gram çökelek, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kurutulmuş zahter, 1 çay kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber,, 1 çay kaşığı yenibahar, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Derince bir kabın içerisine çökeleği alın, üstüne baharatları ilave edin, sarımsağı rendeleyin.Zeytinyağını da ilave ettikten sonra, güzelce yoğurun. Yumurta biçiminde şekil verin ve kağıt havlu serdiğiniz bir tepsiye dizin.Bir kaç saatte bir kağıt havluyu değiştirin, böylece daha kuru bir peynir elde edeceksiniz. Ufalayıp, üstüne zeytinyağı gezdirerek servis edin.