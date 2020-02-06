search menu
search
close

Sürk peyniri nasıl yapılır kahvaltının yeni lezzeti!

Antakya'nın bu enfes lezzeti kahvaltı sofralarınıza renk katacak. işte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda sürk peyniri tarifi!

Sürk peyniri nasıl yapılır kahvaltının yeni lezzeti!
-A A+

İddia ediyoruz böylesini daha önce hiç yemediniz? Kahvaltı sofralarından kalkmak istemeyeceğiniz şahane bir lezzetle tanışmaya ne dersiniz? Evet yanlış duymadınız! Evde hazırlayacağınız sürk peyniri kahvaltılarınıza adeta boyut atlatacak. Peki sürk peyniri nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda sürk peyniri tarifi! 

Malzemeler:

500 gram çökelek, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 diş sarımsak, 1 tatlı  kaşığı kurutulmuş zahter, 1 çay kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber,, 1 çay kaşığı yenibahar, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Derince bir kabın içerisine çökeleği alın, üstüne baharatları ilave edin, sarımsağı rendeleyin.Zeytinyağını da ilave ettikten sonra, güzelce yoğurun. Yumurta biçiminde şekil verin ve kağıt havlu serdiğiniz bir tepsiye dizin.Bir kaç saatte bir kağıt havluyu değiştirin, böylece daha kuru bir peynir elde edeceksiniz. Ufalayıp, üstüne zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gençler rötuşlanmış selfie fotoğraflarıyla estetik yaptırmaya geliyor! Gençler rötuşlanmış selfie fotoğraflarıyla estetik yaptırmaya geliyor!
Estetik
Babasını paylaştı! Duygu dolu mesaj beğeni butonunu çökertti! Babasını paylaştı! Duygu dolu mesaj beğeni butonunu çökertti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Ünlü kadın rapçinin kalça şovu olay oldu kocası dili dışarda izledi!
Ünlü kadın rapçinin kalça şovu olay oldu kocası dili dışarda izledi!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
Önceki Haberler
Acun ılıcalı'nın acı günü!
Acun ılıcalı'nın acı günü!
Daha önce hiç duymadığınız orgazm türleri!
Daha önce hiç duymadığınız orgazm türleri!
Sevgililer Günü'nü yalnız geçireceklere özel aktivite önerileri!
Sevgililer Günü'nü yalnız geçireceklere özel aktivite önerileri!
Kışın sevilen tadı: Tarçınlı kolay kek
Kışın sevilen tadı: Tarçınlı kolay kek
Benzersiz bir lezzet: Asma yaprağında sardalya
Benzersiz bir lezzet: Asma yaprağında sardalya
Bakır gereçleri temizlemenin püf noktaları!
Bakır gereçleri temizlemenin püf noktaları!
Öksürüğün doğal çözümü burada!
Öksürüğün doğal çözümü burada!
Geçmeyen burun tıkanıklığı bu hastalığın belirtisi!
Geçmeyen burun tıkanıklığı bu hastalığın belirtisi!
Yorumlar