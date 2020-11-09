Tokatlanmış yanak sendromu nedir beşinci hastalık olarak tanımlanıyor!

5. hastalık olarak bilinen ''Tokatlanmış yanak sendromu''nun ne olduğunu biliyor muydunuz? Yanaklarda tokat yemiş gibi kızarıklık ve vücutta döküntülerle başlayan bu hastalığa dair tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarınızı elmaelma.com'da bulabilirsiniz. Peki ''Tokatlanmış yanak sendromu'' nedir? Tokatlanmış yanak sendromu belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? İşte tüm merak edilenler!

BULAŞICI BİR RAHATSIZLIKTIR

Tokatlanmış yanak sendromu, çocukluk dönemnde görülen bir rahatsızlıktır. Genellikle kötü huylu olmayan bu rahatsızlık döküntülü ve hafif aşamalı seyretmektedir. Bunun yanı sıra bulaşıcı olması özelliğiyle de dikkatli olunması gereken bir hastalıktır. Belirti olarak su çiçeğine benzer özellikler gösteren beşinci hastalıkta yani tokatlanmış yanak sendromunda ailelerin bilinçli olması önemli bir özellik taşır.

TOKATLANMIŞ YANAK SENDROMUNUN BİRÇOK BELİRTİSİ VARDIR

Tokatlanmış yanak sendromunun birçok belirtisi bulunmaktadır. Bunlar; yanaklardan kol ve bacaklara sıçrayan kızarıklar, ateşlenmeyle beraber kaşınma, yorgunluk ve halsizlik, baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi belirtiler beşinci hastalığın en önemli göstergeleridir. Ciddi bir rahatsızlık olmayan bu hastalığın özel bir tedavisi yoktur. Çoğu zaman belirtilere yönelik tedavisi yapılır.

KIZARIKLIKLAR KALICI DEĞİL!

Hatalıkla birlikte ortaya çıkan kızarıklıklar birkaç gün içerisinde geçer. Bu döküntülerin en fazla 1 hafta sürdüğü gözlemlenmiştir.

HASTALIK DÖKÜNTÜSÜZDE BULAŞABİLİR

Bu hastalık döküntüsüzde ortaya çıkabilir. Tükürük ve damlacık yoluyla da bulaşabilen bu rahatsızlıkta da her döküntülü hastalık gibi dikkatli olunmalıdır.