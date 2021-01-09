search menu
search
close

Covid-19 geçirenleri yaşayabileceği kalp sorunları neler aman dikkat!

Araştırmalara göre Kovid-19 geçiren her 5 ya da 10 hastadan 1'inde değişik derecelerde kalp problemleri ortaya çıkıyor.

Covid-19 geçirenleri yaşayabileceği kalp sorunları neler aman dikkat!
-A A+

Araştırmalara göre Kovid-19 geçiren her 5 ya da 10 hastadan 1'inde değişik derecelerde kalp problemleri ortaya çıkıyor ve bu hastalarda Kovid-19 daha şiddetli seyretme eğiliminde oluyor. Öyle ki öncesinde bir kalp rahatsızlığı olup olmadığı bilinmeyen kişilerin koronavirüsü atlattıktan sonra kalpleri MR ile görüntülendiğinde yüzde 70-80’inin kalbinin değişik bölgelerinde devam eden iltihabi reaksiyonlar görülebiliyor. Bu hastaların önemli bir kısmının Kovid-19’u hiçbir belirti vermeden geçirdiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Murat Sezer, "Kovid-19 kalbi nasıl etkiliyor?” sorusunu ayrıntılı bir şekilde cevapladı

1.Kalp krizini tetikliyor 

Araştırmalar, Kovid-19’un kalbe yönelik etkilerinin başında kalp krizi olduğunu gösteriyor. Zaten kalp damar hastalığı olanlarda Kovid-19’un iltihabi etkisi sebebiyle damarda daralmaya yol açan kolesterol plağı yırtılıyor ve ortaya çıkan pıhtı, kalbi besleyen damarları tıkayarak kalp krizine neden olabiliyor.Ayrıca hastaların akciğerlerindeki hasar dolayısıyla kanda azalan oksijen miktarı da kalp krizini tetikleyebiliyor.Kalp krizine yol açan başka bir durum ise kalp kasını besleyen mikro dolaşımda pıhtılaşma ile tıkanmaların ortaya çıkmasıdır.

2.Ritim bozukluğu tek belirti oluyor 

Kalpte görülen sorunların ikinci sırasında ritim bozuklukları geliyor. Koronavirüs hastalarında iyi veya kötü huylu ritim bozuklukları ile sık karşılaşılıyor. Her 5 Kovid-19 hastasından 4’ünde ritim bozuklukları görülebiliyor.Bu bozukluklar kalpte elektrik iletimini sağlayan yolların iltihabına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Hatta başka hiçbir belirtiye sahip olmayan bazı hastalarda çarpıntı hissi, ilk ve tek şikayet olabiliyor.

3.Kalp kası iltihaplanıyor 

Kovid-19’a yakalanan hastalarda kalp kası iltihabı görülmesi de sık rastlanan bir durum olabiliyor.Hastaların bir kısmında bu iltihap zamanla çözülürken bazılarında iyileşme uzun sürebiliyor. İyileşme sonrasında bile kalpte standart görüntüleme yöntemleri ile görülemeyen yara izleri kalabiliyor.

4.Kalp zarı iltihaplanıyor 

Hastaların bir kısmında kalbi çevreleyen zarlarda iltihap ve sıvı birikimi izlenebiliyor. Bazen hiç belirti yaşanmadığı gibi bazen de iltihabın ve toplanan sıvının ciddiyetine bağlı olarak keskin göğüs ağrısı gibi şikayetler veya nefes darlığında artış da yaşanabiliyor.Kovid-19 tutulumuna bağlı olarak kalp zarı yaprakçıkları arasında biriken sıvı, standart görüntüleme yöntemlerinden ekokardiyografi ile kolaylıkla tanınabiliyor ve çoğunlukla kendini sınırlandırıp zamanla emilerek kaybolabiliyor.

5.Kalp yetersizliği yaşanıyor 

Kovid-19 gibi insan vücudunu tamamen etkileyen hastalıklar kalbin üzerindeki yükü artırıyor. Bu artan yük hastaların bir kısmında büyük sorunlara yol açmazken halihazırda kalp hastalığı olan hastalarda ve / veya Kovid-19 sebepli kalp kası iltihabı gelişen hastalarda ise kalp, işini zorlukla yapabilir hale gelebiliyor.Kalp yetersizliği olarak tanımlanan bu durumda kalbin pompa gücünün azalıyor. Kalp akciğerlerdeki kanı uzaklaştıramıyor, akciğerlerde biriken sıvı nefes almayı daha da zorlaştırıyor.

Hastalık sonrası kalp muayenesi olmak şart! 

Kovid-19 geçiren kalp hastalarında virüsün yol açtığı hasarın tespit edilebilmesi tedavi planlaması açısından büyük önem taşıyor. Kalbin manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemiyle tetkik edilmesii koronavirüs sebepli ödem ve iltihap gibi durumları görmek, etkilenen kalp fonksiyonlarını ve hasarlı bölgeleri tespit etmek için önemli.Özellikle önceden kalp hastalığı olanlarda koronavirüs sonrası kalp MR’ının hastalığın yol açtığı sorunların tespitinde altın standart olacağı öngörülüyor.

Kovid-19'u atlattıktan ne zaman sonra spora başlanabilir? 

Özellikle hastalığın bitişinden sonra yoğun egzersiz programlarına dönmeden önce 2-4 hafta kadar istirahat ve kardiyolog muayenesi öneriliyor.Muayenede kalpte iltihap ya da fonksiyon bozukluğu saptanması durumunda ise istirahat süresinin 4-6 aya kadar uzayabiliyor.Gebelik, kanser veya romatizmal hastalık gibi özel durumlarda ise hastanın takipli olduğu hekime danışması ve kendisine önerilenlere harfiyen uyması Kovid-19’un uzun dönemdeki etkilerini en aza indirmek adına büyük önem taşıyor.

KAYNAK:PEMBENAR

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Eski manken Deniz Akkaya'dan cüretkar pozlar! Sosyal medya yıkıldı! Eski manken Deniz Akkaya'dan cüretkar pozlar! Sosyal medya yıkıldı!
Magazin
''Hıncımı alamıyorum'' deyip anlattı! İrem'den bomba aldatma itirafı! ''Hıncımı alamıyorum'' deyip anlattı! İrem'den bomba aldatma itirafı!
Magazin
En Güncel Galeriler
İşte Osmanlı'nın ilk genelev patroniçesi!
İşte Osmanlı'nın ilk genelev patroniçesi!
Yüzündeki morluklar hayranlarını korkutmuştu! Sebebi çok başka çıktı!
Yüzündeki morluklar hayranlarını korkutmuştu! Sebebi çok başka çıktı!
Tahmin bile edemezdi! Bebeğinin odasına kamera koyan anne dondu kaldı!
Tahmin bile edemezdi! Bebeğinin odasına kamera koyan anne dondu kaldı!
Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sevgilisiyle samimi anları mide bulandırdı!
Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sevgilisiyle samimi anları mide bulandırdı!
Ünlü oyuncunun kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi!
Ünlü oyuncunun kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi!
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, 5. kez evleniyor!
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, 5. kez evleniyor!
Önceki Haberler
Sahte kolonyayı anlamanın püf noktası burada!
Sahte kolonyayı anlamanın püf noktası burada!
Yumurta akı maskesi ile yüzünüzdeki değişime inanamayacaksınız!
Yumurta akı maskesi ile yüzünüzdeki değişime inanamayacaksınız!
Yılın aşıklarından ilk poz geldi! Sosyal medyada gündem oldu!
Yılın aşıklarından ilk poz geldi! Sosyal medyada gündem oldu!
Kadınlarda idrar kaçırmanın nedeni buymuş!
Kadınlarda idrar kaçırmanın nedeni buymuş!
Bergüzar Korel çocukluğunu anlattı! Bilinmeyenleri şaşırttı!
Bergüzar Korel çocukluğunu anlattı! Bilinmeyenleri şaşırttı!
Işın'dan Merve'ye olay sözler: Bir sen eksiktin!
Işın'dan Merve'ye olay sözler: Bir sen eksiktin!
Diş telinin alternatifi var mıdır?
Diş telinin alternatifi var mıdır?
Haftasonu kahvaltısı için enfes tat: Kaşarlı salamlı ekmek ruloları!
Haftasonu kahvaltısı için enfes tat: Kaşarlı salamlı ekmek ruloları!
Yorumlar