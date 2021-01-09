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Yumurta akı maskesi nasıl yapılır cildinizi sıkılaştıracak!

Cildinizi sıkılaştırmak mı istiyorsunuz? Yumurta akı maskesi tarifini sizler için hazırladık. İşte yapmanız gerekenler! Sonuca siz bile inanamayacaksınız!

Yumurta akı maskesi nasıl yapılır cildinizi sıkılaştıracak!
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Yumurta akı maskesi nasıl yapılır? Yumurta akı maskesi ne işe yarar? Cildi sıkılaştıran cilde parlaklık veren yumurta akı maskesi ile cildinizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız. Haftada bir kez uygulayacağınız bu maske sayesinde mucizeye şahit olacaksınız. İşte yumurta akı maskesinin yapılışı! 

YUMURTA AKI MASKESİ

Malzemeler;
1 tane yumurta akı
1 çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı;
Yumurta akı ve karbonatı bir kasenin içinde iyice karıştırın. Önceden temizlenmiş cildinize göz çevrenize gelmeyecek şekilde maskenizi sürün. Yumurta akı maskesini cildinizde 10 dakika beklettikten sonra cildinizi soğuk suyla yıkayın. Bu maske ile cilt renginizde açılma olurken ayrıca siyah nokta ve sivilcelerden kurtulabilirsiniz.

GÖZENEK SIKILAŞTIRICI YUMURTA AKI MASKESİ

Malzemeler;
2 yumurta akı
1 çorba kaşığı sirke
Yarım limon suyu

Hazırlanışı;
Cam bir kasenin içinde tüm malzemeleri karıştırın ve ardından cildinize uygulayın. Maskeyi cildinizde 15 dakika beklettikten sonra soğuk suyla cildinizi temizleyin. Ardından nemlendirici bir krem kullanabilirsiniz.

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