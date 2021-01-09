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Deniz Akkaya cesur pozlarını "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştı!

Tv8'de yayınlanan "Biz bize" programının sunucusu Deniz Akkaya'nın cesur pozları sosyal medyada gündem oldu. Akkaya'nın fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Deniz Akkaya cesur pozlarını "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaştı!
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Tv8'de yayınlanan "Biz bize" programının sunucusu Deniz Akkaya'nın cesur pozları sosyal medyayı salladı. Akkaya'nın "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla yaptığı paylaşımına beğeni yağdı. Akkaya'nın pozlarını beğenen Selin Ciğerci ise şaşırttı.

CESUR POZLARI INSTAGRAM'A DAMGA VURDU 

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarıyla sıkça adından bahsettiren ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, verdiği olay pozlarla gündem oldu.Cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettiren Deniz Akkaya son paylaşımına "Mekanın sahibi geri geldi" notunu düştü. Akkaya'nın fotoğrafını beğenen isimlerden biri de Selin Ciğerci oldu. Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci ile Akkaya'nın kavgası 2020 yılına damga vurmuştu.

"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ"

Akkaya'nın cesur pozları, sosyal medyayı salladı. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı instagramdan paylaştığı pozlarına, "Mekanın sahibi geri geldi" notunu düştü.

 SELİN CİĞERCİ BEĞENDİ

Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya'nın kavgası 2020 yılına damga vurmuştu. Akkaya'nın paylaşılan fotoğraflarını Selin Ciğerci'nin beğenmesi ise herkesi şaşırttı.

NE OLMUŞTU?

Selin Ciğerci'nin katıldığı bir programda Deniz Akkaya ile girdiği münakaşa magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Futbolcu Gökhan Çıra'yla evli olan Selin Ciğerci'nin evlatlık edinme isteği hakkında Akkaya "Bakkaldan bisküvi almıyorsunuz. Bu ülkenin toplumsal değerleri var. Savcılıktan açılmış olan davanın sonucunda bundan ağlayarak kurtulamaz. Ülkemizde taşıyıcı anneliğin şovu yapılamaz. Burası muz cumhuriyeti değil. Evlat edinmek için bazı kaideler gerekmektedir" yorumunu yapmıştı.

İkilinin arası gerilmiş yayında kavga ettikten sonra ise tartışma sosyal medyaya taşınmıştı. Akkaya tartışmanın ardından Ciğerci'nin eski fotoğraflarını paylaşmıştı. Ciğerci ise mahkemeye başvurmuştu.

 

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