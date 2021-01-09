Demet Özdemir ve Oguzhan Koç'tan aşk pozu sosyal medyada gündem oldu!

Yeni yılın ilk aşk bombasını oyuncu çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç patlattı. Özdemir, bir dönem dostu olan Yağmur Tanrısevsin'in eski aşkı Oğuzhan Koç'a gönlünü kaptırdı. Aşklarını uzun bir süre objektiflerden gizli bir şekilde yaşayan çift ilk kez beraber poz verdi. Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA AŞIKLARDAN İLK PAYLAŞIM

İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir-Oğuzhan Koç, peş peşe yaptıkları açıklamalarla aşk haberlerini doğrulamıştı. Ancak objektiflere yakalanmak istemeyen çiçeği burnunda çift, ilk kez beraber çekilmiş fotopraflarını paylaştı. Demet Özdemir, sosyal medya hesabından sevgilisi Oğuzhan Koç'la beraber çekilmiş fotoprafını paylaşıp, üzerine kalp emojisi koydu.

DEET'LE GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ'' DEMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Oğuzhan Koç, aşkını ilan ederek "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şuan Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim" dedi.