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Duvar dekorasyonu önerileri 4 adımda evinizi baştan yaratın!

Evin en çok kullanılan odası olan oturma odasını baştan yaratacak şahane dekorasyon önerilerini sizler için hazırladık!

Duvar dekorasyonu önerileri 4 adımda evinizi baştan yaratın!
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Mutfaktan sonra evin en çok kullanılan alanlarından biri olan oturma odanızı baştan yaratmaya ne dersiniz? Zaman zaman gözümüze sürekli olarak aynı gelen ve bambaşka ortamlar yaratıp, yeni bir soluk yapmak istediğimiz oturma odası için müthiş dekorasyon önerilerini sizler için hazırladık. İşte 3 adımda evinizi yenileyeceğiniz duvar dekorasyonu önerleri! 

Duvalarınızda anılara yer açın! 

Oturma odanızın bir köşesini anılarınıza ayırabilirsiniz. Sizi güldüren hatırladığınız zaman sizi mutlu edecek fotoğraflarınızı asabilirsiniz. Bu yöntem aynı zamanda kendinizi iyi hissetmenize motivasyonunuzun yükselmesine de yardımcı olacaktır.

 Aynalar duvaların olmazsa olmazı! 

Bir evi daha büyük göstermeye yardımcı olan eve derinlik kazandıran aynalardan yardım alabilirsiniz. Burada dikkat etmenşz gereken şey evinizin tarzına uygun ayna seçimi olacaktır. Spor bir eve varaklı ayna almak gibi bir hata da yapmayın. 

Tablolardan mutlaka yararlanın! 

Bir duvara yeni soluk getirmenin en pratik yolu da tablolardır. Duvarlarınızı tarzınıza göre ister sanat tablolarına ister rengarek büyük tablolarına yer verin. Size huzur  veren baktığınız zaman içinizi karartmayacak tablolara duvarlarınızda yer açabilirsiniz. 

 

 

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