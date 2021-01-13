Küçük mutfaklar için pratik dekorasyon önerileri hayat kurtarıyor!

Bir evin kalbi erkek veya kadın farketmeksizin mutfaktır. Yemek yapanların veya mutfak sefası sürmeyi sevenlerin vazgeçilmezi olan mutfağın düzeni oldukça önemlidir. Ancak ne yazık ki her mutfak kullanışlı ve çok farklı dekore edilebilecek kadar büyük olmayabiliyor. Bu noktada son dönemlerde daha çok karşılaştığımız mutfağı küçük olan evler için kullanışlı ve kolay dekorasyon önerilerini bir araya getirdik! Küçük mutfaklar için büyük fikirleri sıraladığımız dekorasyon önerilerine sizde göz atarak küçük mutfağınızı daha kullanışlı hale getirerek mutfağınızın daha şık ve ferah görünmesini sağğlayabilirsiniz!

Seyyar Dolap Kullanın!

Küçük mutfakları kullanışlı hale getirmek için ufak dokunuşlar yaparak kendi dünyanıza uygun hale getirebilirsiniz. Nasıl mı? Bu işe ilk adım olarak seyyar dolaplardan başlayabilirsiniz. İlk olarak mutfakta değerlendirebileceğiniz boşluklara göz atın ve mutfağınızdaki boşluklara uygun olacak şekilde dolap ilave edebilirsiniz. Böylelikle fazla eşyaları ortalık yerde görünmesine engel olarak daha düzenli olmasını sağlayabilirsiniz.

Kutu Kullanın!

Mutfağınızda dolap ekleyecek kadar yeriniz olmayabilirsiniz. Bunun için raf şeklinde aralıklara ilave edebileceğiniz kutu rafları dahil edebilirsiniz.

Tezgahları Geniş Tercih Edin!

Eşyaları rahatlıkla sığdırabilmeniz adına her zaman dolap seçimlerinizi dik ve tezgahın kullanışlı olması adına da geniş tercih edin. Böylelikle mutfakta çalışırken hem daha rahat hareket edebilir hem de eşyalarınızı daha rahat bir şekilde üst raflara yerleştirebilirsiniz.

Açık Renkleri Tercih Edin!

Küçük mutfağınızı daha geniş ve daha ferah göstermek için olabildiğince koyu renklerden uzak durarak açık tonları tercih edin! Açık renkler mutfağınızı olduğundan daha büyük göstermeye yardımcı olacaktır.