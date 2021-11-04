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Isırgan otunun faydaları kas ağrılarını yok ediyor!

Isırgan otunun faydaları neler? Isırgan otu çayı nasıl yapılır? Temas esnasında cildi tahrip eden bu otun insan sağlığına olan faydasına inanamayacaksınız!

Isırgan otunun faydaları kas ağrılarını yok ediyor!
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Yüzyıllardır bitkisel tedavide kullanılan ısırgan otunun insan sağlığına olan faydalarını biliyor muydunuz? Çıplak elle tutulduğunda yakan ve kaşındıran bu ot, hücrelerinin dengelenmesinden tutun da böbreklerde taş ve kum oluşmasını önlemesine, eklem ve kas ağrılarının anında yok olmasına kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Elmaelma.com olarak bizde sizlere ısırgan otunun bilinmeyen  faydalarını hazırladık. Peki ısırgan otunun faydaları neler? Isırgan otu çayı nasıl hazırlanır? İşte tüm merak edilenler...

KAN HÜCRELERİNİN DENGELENMESİNE YARDIMCI OLUR 

Isırgan otu içerisinde bol miktarda C vitamini barındırmaktadır. Bu sayede kan hücrelerinin dengelenmesine yardıcı olur.  Isırgan otu aynı zamanda damar tıkanıklığını ve kalp hastalıklarını da engelmektedir. 

BAĞIRSAK FLORASINI DENGELER 

Vücut içerisinde bulunan zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.  Aynı zamanda bağırsak florasını dengeleyerek sindirimi kolaylaştırır.

TAŞ VE KUM OLUŞUMUNU ÖNLER 

Bu ot böbreklerdeki taş ve kum oluşumunu önlemektedir. Bunun yanı sıra idrar yolu enfeksiyonu da önlemektedir.

CİLDE VE SAÇA OLDUKÇA FAYDASI BULUNMAKTADIR 

Isırgan otu cilt içinde oldukça faydalıdır. Özellikle sivilce ve akne oluşumunu önlemektedir. İçerisinde bol miktarda antioksidan barındırmaktadır. Bu da ciltteki deforme hücrelerin azaltılmasına yardımcı olur. Suyu tonik olarak kullanılır. Saç içinde oldukça faydası bulunmaktadır. Özellikle kepek oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. 

EKLEM VE KAS AĞRILARINA İYİ GELİR 

Anti inflamatuar özelliği sayesinde kronik kas ağrılarını azaltır ve gut tedavisinde oldukça etkilidir. Uzmanlar romatizma ve kireçlenme hastalarına doğal tedavi olarak önerir. Eklem ağrıları için suda kaynatılan ısırgan otu masaj yapılarak ağrının olduğu bölgeye uygulanır.

 ISIRGAN OTU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Kurutulan bir yemek kaşığı ısırgan otunu kaynayan suda 10 dakika bekletin süzdükten sonra tüketiniz ya da kullanınız. Isırgan otu kaynatıldığından vitamin ve mineral değerlerini kaybetmediğinden rahatlıkla tüketilebilir. 

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