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Göz şekline uygun makyaj önerileri neler badem gözlüyseniz...

Göz şekline uygun makyaj önerileri neler? Göz şekillerine göre nasıl makyaj yapılacağını sizler için araştırdık. İşte dikkat edilmesi gerekenler!

Göz şekline uygun makyaj önerileri neler badem gözlüyseniz...
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Aynı yapılsa da  makyaj kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Çünkü herkesin yüz şekli ve göz yapısı farklıdır. Özellikle gözlere yapılan makyaj kimi zaman kişiyi vezir kimi zamanda rezil edebiliyor. Bu nedenle göz makyajı yaparken normalden daha fazla dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü göz şekillerine göre makyaj yapma tekniği değişiyor. Biz de elmaelma.com olarak sizlere göz şekline uygun makyaj önerilerini hazırladık. İşte dikkat etmeniz gerekenler! 

Badem göze sahipseniz... 

Badem göz şekli en ideal göz şekillerinden biridir. Göz kapağına kahverengi mat bir far sürdükten sonra göz kapağının dış köşesine daha koyu kahverengi far ile yapılan makyaj badem gözlerde harika bir görünüm oluşturur.

Aşağı çekik gözlere sahipseniz... 

Aşağı çekik göz şekline sahipseniz eyeliner ve göz kalemiyle gözlerinizi yukarı çekebilirsiniz. Kesnlikle açık renk far sürmelisiniz. Dikkatedeceğiniz önemli bir noktada farı kirpik diplerine sürmek olacaktır. 

Büyük gözlere sashipseniz... 

Göz pınarına koyu renk far sürülmesi ve koyu far paletlerinin tercih edilmesi büyük gözlere çok yakışır. Bu göz tipine eyeliner ve siyah göz kalemi çok yakışacaktır

Gözleriniz yukarı doğru çekikse... 

İnceden kalına doğru çekilen bir eyeliner bu göz tipinde harika gözükecektir. Bu göz yapısına sahip olan kişilerin aydınlık renkleri seçmesi daha yerinde bir karar olacaktır. 

 

 

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