Kışın makyaj nasıl yapılır soğuk havalara karşı cildinizi koruyun!

Mevsimlerin değişmesiyle beraber günlük yaşantımızda her ne kadar kılık kıyafetten tutun ayakkabıya kadar mevsime uyum sağlıyorsak bu durum cildimiz için de geçerliliğini korumaktadır. Özellikle havaların soğumasıyla beraber sürekli olarak nem kaybeden cildinizi gerek kozmetik gerek makyaj uygulamalarında yaz mevsimine kıyasla bzı değişiklikler yapmak gerekiyor. Morhipo MAG ekibi hem bakım hem de kozmetikte cildinizi kışa hazırlamanın püf noktalarını elmaelma.com okurları için ipuçlarını verdi!

Yazın sıcakta, kışın soğukta cilt sürekli nem kaybediyor. Bu durumun bir sonucu olarak yaz-kış nemlendirici kullanılması oldukça önemli. Ancak muhtemelen önem verilmeyen bir diğer uygulamasa güneş kremi kullanmak. Hava ne kadar kapalı olursa olsun, SPF özellikli nemlendiricinizi gün boyunca yanınızdan ayırmayın. Unutmayın, cidinize sık sık yapacağınız peeling ve maskelerle kışı bebek gibi bir ciltle geçirebilirsiniz.

Kırmızı, bronz ve siyah kış renkleri!

Kış boyunca kırmızı, bronz ve siyahın yanında glitter ve metalik tonlar sık sık karşınıza çıkacak. Şimdiden hazırlıklı olun ve bu tonlara şans verin. Yeniden trend olan dikkat çekici dudaklar için ruj koleksiyonunuza yeni renkler ekleyebilirsiniz. Eğer göz makyajını tercih edenlerdenseniz, 60'larda ünlü olan Twiggy'nin kirpiklerini günümüze uyarlayabilir ya da koyu siyah makyajla asi bakışlar yaratabilirsiniz.

Cilt kadar saç da önemli!

Mevsim geçişlerinde hava sıcaklıklarındaki değişimden cildiniz kadar etkilenen başka bir şey daha var; saçlarınız. Kırılmalar, mat, cansız ve soluk bir görünümle kışı geçirmek istemiyorsanız, saçlarınız için bakım maskeleri ve nemlendiriciler kullanabilirsiniz.

Kış için parfüm seçimi

Ağır parfümlerin tercih edilmediği yaz mevsiminde kokular daha yumuşak, daha çiçekli ve daha ferah oluyor. Odunsu, baharatlı ve biraz daha ağır parfümleri kullanmak için uzun kış günlerini bir fırsat olarak görebilirsiniz.