Burun üzerindeki siyah noktalar nasıl geçer limonun mucizesine tanık olun!

Burun üzerindeki siyah noktalar ciddi anlamda kişiyi rahatsız eden ve kusur olarak değerlendirilen şeylerden biridir. Peki bu siyah noktalardan nasıl kurtuluruz? Evde uygulayacağınız çok basit bir yöntemle siz de sizi rahatsız eden bu görüntüden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. İşte siyah noktalardan kurtulmanın kolay yolu!

Siyah noktaları temizlemenin yolları



Siyah noktaları temizlemenin en etkili yolu şüphesiz sudur. Fırsat buldukça yüzünüzü yıkamalı ve kir oluşmasına müsade etmemelisiniz. Bunun yanı sıra yüzünüze uygun bir sabun bulup cildinizi onunla yıkamaya da özen göstermelisiniz.

Burun üzerindeki siyah noktaları geçiren limon maskesi nasıl yapılır?

Gece yatmadan önce yarım limon suyunu bir kabın içerisine sıkın ve pamuk yardımıyla göz ve dudak çevresi dışında önceden temizlediğiniz tüm yüzünüze sürün. Yastık kılıfınızı her gün değiştirin ve önceden ütüleyin. Biraz kaşıntı ve yanma hissi olması normaldir. Bu şekilde sabaha kadar uyuyun ve sabah yüzünüzü ılık su ile nazikçe yıkayın. Ve yüzünüzü temiz havlu ile kurulayın.Bu uygulamaya haftada 2 -3 kere yapabilirsiniz. Bazı ciltlerin limona alerjisi olabiliyor. Bu nedenle önce yüzünüzün küçük bir kısmında deneyerek alerjinizin olup olmadığını öğrenmekte fayda var.