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Çabuk kilo verdiren diyet listeleri istediğiniz kiloya kısa sürede kavuşun!

Çabuk kilo verdiren diyet listeleri neler? 2 haftada 9 kilo verdiren bu diyet listesi ile istediğiniz kiloya kavuşmak artık hayal değil!

Çabuk kilo verdiren diyet listeleri istediğiniz kiloya kısa sürede kavuşun!
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Vücudunuzdaki fazla kilolarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Kısa sürede sizi fit bir vücuda kavuşturacak bu diyet listesine bir göz atmaya ne dersiniz? 2 hafta kadar kısa bir sürede 9 kilo verdiren bu mucize diyetle istediğiniz kiloya kavuşmak için uzun süre beklemenize gerek kalmayacak. Peki 'çabuk kilo verdiren diyet listesinde neler bulunuyor?' diyorsanız gelin bu sorunun yanıtını hep beraber öğrenelim. İşte 2 haftada 9 kilo verdiren mucizevi diyet listesinde bulunması gerekenler! 

1.Gün

Sabah:  İstenilen miktarda şekersiz kahve
Öğle: 2 haşlanmış yumurta biraz tuz
Akşam: 1 büyük biftek ızgara veya tavada tavada 3 biftek+yeşil salata+salatalık

2.Gün

Sabah: Şekersiz kahve+1 sandviç
Öğle: 1 büyük biftek+yeşil salata+salatalık
Akşam: İstediğiniz miktarda haşlanmış dil yada dana eti ya da tavuk

3.Gün

Sabah: Şekersiz kahve+1 sandviç
Öğle: 2 haşlanmış yumurta+yeşil salata+domates
Akşam: İstenilen miktarda haşlanmış dil yada dana eti veya tavuk

4.Gün

Sabah: Şekersiz kahve+1 sandviç
Öğle: 1 haşlanmış yumurta+1 tane havuç
Akşam: 1 biftek+yeşil salata

5.Gün

Sabah: Şekersiz kahve+limonlu havuç
Öğle: Balık buğlama+domates
Akşam: 1 biftek+yeşil salata

6.Gün

Sabah: Şekersiz kahve+1 sandviç
Öğle: Tavuk ızgara
Akşam: 2 haşlanmış yumurta+1 tane havuç

7.Gün

Sabah: Limonlu çay
Öğle:1 ızgara biftek+meyve
Akşam: Et yada yumurta

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