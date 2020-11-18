Çabuk kilo verdiren diyet listeleri istediğiniz kiloya kısa sürede kavuşun!

Vücudunuzdaki fazla kilolarınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Kısa sürede sizi fit bir vücuda kavuşturacak bu diyet listesine bir göz atmaya ne dersiniz? 2 hafta kadar kısa bir sürede 9 kilo verdiren bu mucize diyetle istediğiniz kiloya kavuşmak için uzun süre beklemenize gerek kalmayacak. Peki 'çabuk kilo verdiren diyet listesinde neler bulunuyor?' diyorsanız gelin bu sorunun yanıtını hep beraber öğrenelim. İşte 2 haftada 9 kilo verdiren mucizevi diyet listesinde bulunması gerekenler!

1.Gün

Sabah: İstenilen miktarda şekersiz kahve

Öğle: 2 haşlanmış yumurta biraz tuz

Akşam: 1 büyük biftek ızgara veya tavada tavada 3 biftek+yeşil salata+salatalık

2.Gün

Sabah: Şekersiz kahve+1 sandviç

Öğle: 1 büyük biftek+yeşil salata+salatalık

Akşam: İstediğiniz miktarda haşlanmış dil yada dana eti ya da tavuk

3.Gün

Sabah: Şekersiz kahve+1 sandviç

Öğle: 2 haşlanmış yumurta+yeşil salata+domates

Akşam: İstenilen miktarda haşlanmış dil yada dana eti veya tavuk

4.Gün

Sabah: Şekersiz kahve+1 sandviç

Öğle: 1 haşlanmış yumurta+1 tane havuç

Akşam: 1 biftek+yeşil salata

5.Gün

Sabah: Şekersiz kahve+limonlu havuç

Öğle: Balık buğlama+domates

Akşam: 1 biftek+yeşil salata

6.Gün

Sabah: Şekersiz kahve+1 sandviç

Öğle: Tavuk ızgara

Akşam: 2 haşlanmış yumurta+1 tane havuç

7.Gün

Sabah: Limonlu çay

Öğle:1 ızgara biftek+meyve

Akşam: Et yada yumurta