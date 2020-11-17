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Sıcak banyonun faydaları neler 140 kalori yakabilirsiniz!

Kalori yakmanın kolay yollarını arayanlar için sıcak banyo mucizesinin detayları elmaelma.com'da. 40 derece sıcaklıktaki bir küvete girmek 140 kalori yaktırıyor

Sıcak banyonun faydaları neler 140 kalori yakabilirsiniz!
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Parmağınızı bile kıpırdatmadan 140 kalori yakabileceğinizi söylesek inanır mısınız? Hayır demeden önce Nottingham Trent Üniversitesi'nden gelen araştırma sonuçlarını bir okuyun deriz. Üstelik 140 kalori yakmak için evinizin en konforlu ve keyifli yerini kullanmanız yeterli. 

Sıcak banyo kan şekerini dengeliyor, uyku kalitesini artırıyor!

Araştırmacılar,  bir grubu 40 derece sıcaklıktaki küvetlere soktular, diğer grup bir saat bisiklet sürdü. Banyodakiler ise biraz yandı. Ancak sonuçlar bununla sınırlı değildi. Sıcak banyosunun aynı zamanda sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumaya ve uyku kalitelerini arttırmaya yardımcı olduğunu buldular.

Nottingham Trent University'den bir egzersiz fizyoloğu olan Dr. Steve Faulkner'a göre, sıcak bir banyoya girdiğinizde vücudunuzun aşırı ısınmayı önlemek için çalışmak zorunda kalıyor. Bu da kan damarlarını genişletiyor ve kan basıncını etkiliyor. Sabit kan basıncını korumak için de kalbin kalp atışını hızlandırması gerekiyor. 

Egzersiz etkisi yaratıyor

Vücudun verdiği bu tepkiler egzersiz yaparken verdikleriyle aynı. Aynı etkiler sauna ve sağlık havuzlarını kullananlarda görülüyor. Düzenli sıcak banyo ve saunaya girenler kardiyovasküler hastalıklar ve diyabetten korunuyor. Aynı zamanda vücut 40 derecelik bir banyoda harcadığı eforla 140 kalori harcayabiliyor.

Sonuçlar ve bulgular spor salonuna gitmekten nefret edenleri memnun etse de, Dr Faulkner uygun egzersizin hala düzenli yapılması gerektiği konusunda uyarıyor:

"Bu, zindelik için bir kısayol ya da egzersiz yerine geçmez. Egzersizin faydalarından bazıları taklit edebilir ama her şeyi değil. Fakat egzersiz yapamayan insanlar için, belki de belirli bir sağlık durumu veya engellilik nedeniyle, faydalı bir seçenek olabilir.”

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