Demet Akalın kimdir Okan'la ayrı odalarda yatıyoruz açıklaması yeniden olay oldu!

Demet Akalın geçtiğimiz aylarda bomba bir açıklamada bulunmuş. Muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara, ''Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum'' şeklinde cevap vermişti. O açıklamasının ardından eleştiri yağmuruna tutulan Akalın, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Ünlü şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

''Odalarımız ayrı'' açıklaması olay olmuştu

Geçtiğimiz aylarda ''Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum. Hira'ya sabah ben bakıyorum, gece Okan'a bırakıyorum. Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor...'' açıklaması yapan Demet Akalın, eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ünlü şarkıcı o açıklamasını hatırlatarak sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Akalın'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medyadan paylaştı

Ünlü şarkıcı, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in hikayesini paylaşıp, altına ''E ben ayrı yatıyoruz deyince kıyamet kopmuştu'' notunu düştü.

İşte o paylaşım...

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip gençken birbirlerine aşık olup evlenmiş. Ancak The Crown’dan öğrendiğimize göre aristokratların ayrı yataklarda uyuma geleneğini onlar da uygulamış🛏 Ayrı uyumalarının birçok sebebi var, görevleri nedeniyle farklı uyuma-uyanma zamanları olması, onları giydiren kadın nedimeler ve erkek uşakların yanında rahat edebilmek gibi. Horlama, hareketli uyuma, hafif uyku, uyurken konuşma gibi sebepler de bu kararı kolaylaştırıyor. Elbette çiftler yakınlaşmak istedikleri geceleri birlikte geçiriyorlar, ancak onun dışında “uyku boşanması” denilen bu alışkanlığı sürdürüyorlar 🛏Sadece royaller değil, ABD Başkanı Gerald Ford(1974-77)’a kadar tüm başkanlar eşleriyle ayrı odalara sahipmiş. Ancak bu gelenek Trump ile birlikte geri gelmiş. Eşinden nefret ettiği her halinden belli olan Melania’nın onunla aynı yatakta uyumadığını tahmin etmek çok zor değil zaten 😃 Victoria-David Beckham çifti de genellikle ayrı odalarda yatıyorlarmış (hatta çoğunlukla ayrı ülkelerdeki evlerinde kalıyorlar). Uzun evliliklerinin sırrının bu olduğu söyleniyor...