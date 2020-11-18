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Duvar neyle temizlenir her yer pırıl pırıl olacak!

Duvar nasıl temizlenir? Duvar neyle silinir? Zaman içerisinde kirlenen duvarlarınızı kolaylıkla temizlemenin püf noktalarını sizler için sıraladık.

Duvar neyle temizlenir her yer pırıl pırıl olacak!
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Duvar nasıl temizlenir? Duvar neyle temizlenir? Zaman içerisinde kirlenen duvaları temizlemenin püf noktalarını sizler için sıraladık. İşte tüm yapmanız gerekenler! 

GEREKLİ MALZEMELER

Kuru toz paspas (duvar silmek için mop)
Mikrofiber bez
Yumuşak sünger
Hafif bulaşık deterjanı
Sihirli Sünger (isteğe bağlı)

ADIM ADIM NASIL YAPILIR

Süpürgelikler boyunca veya köşe kısımları yakınında toz veya örümcek ağlarını temizlemek için kuru bir paspas kullanın. Teleskopik saplı bir paspas, bir merdiven kullanmadan yüksek seviyeye ulaşmayı ve aşağı doğru eğilmeden inmeyi kolaylaştırır.Işık düğmeleri veya sandalye çarpmasını engelleyici kalıplamanız gibi herhangi bir ayrıntıyı temizlemek için mikrofiber bir bez kullanın.Duvarlarınızın daha kapsamlı bir temizliğe ihtiyacı varsa, önce cilayı kontrol edin. Mat veya düz boya gibi duller cilalar daha hassastır, yarı cila gibi daha parlak cilalar ise su veya temizleyicilerle çalışırken daha iyidir.Bir kovaya ılık su ve hafif bir bulaşık deterjanı (tercihen renksiz) ile doldurun. Süngeri daldırın, ardından duvarları silmeden önce neredeyse tamamen sıkın.  Küçük noktalar ve sürtünme ile oluşan çizikler için: Bir Sihirli Sünger genellikle zorlayıcıdır. Boya rengini etkilemeyeceğinden emin olmak için önce duvardaki küçük, göze çarpmayan bir noktayı test edin.

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