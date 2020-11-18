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Bıttım sabununun faydaları saçtaki yaraları yok ediyor!

Bıttım sabunu ne işe yarar? Faydaları neler? Türkiye'nin Siirt şehrinde yetişen bıttım ağacından elde edilen bıttım sabununun faydaları mucize yaratıyor!

Bıttım sabununun faydaları saçtaki yaraları yok ediyor!
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Türkiye'nin Siirt ilinde yetişen bıttım ağacının cilde ve saça olan mucizevi faydalarını duymuş muydunuz? Saçtaki birçok sorunu tedavi eden bıttım sabununun cilde ve saça olan faydaları mucizevi etki yaratıyor. Bıttım sabunu ne işe yarar? Faydaları neler? Bıttım ağacının menengiç yapraklarından elde edilen  bıttım sabununun faydalarına gelin hep beraber bakalım! İşte bıttım sabununun bilinmeyen faydaları! 

YAPIMI OLDUKÇA ZOR, FISTIĞIN AŞILANMIŞ HALİDİR 

Bıttım, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bıttım menengiç yağından elde edilmektedir. Bıttımın yapımı oldukça zordur. Birçok işlemden geçmektedir. Bıttım özellikle Siirt iline aittir. Diğer illerde de farklı isimler almaktadır. Menengiç, çitlenbik, çedene, çıtlık, çitemik gibi isimlerle bilinen bıktım sabununun katkısız olanları saça ve cilde olumlu etkiler bırakıyor.

SAÇ DİPLERİNDEKİ YARALARI YOK EDİYOR 

Saçlara düzenli olarak uygulanan bıttım saç dökülmesini önlemesinden tutun da saçtaki mantar ve saç diplerindeki yaraları bile yok etmeye yarar sağlamaktadır. 

SAÇLARI CANLI VE PARLAK GÖSTERMEKTEDİR 

Bıttım sabunu aynı zamanda saçları canlı ve parlak göstermektedir. Bunun yanı sıra saçlardaki beyazlamaları da ortadan kaldırmaya yarar sağlamaktadır. 

SAÇ DERİSİNDEKİ BAKTERİLERİ YOK EDİYOR

Tıkanan saç gözeneklerini açarak, saç derisindeki bakterilerin giderilmesine olanak sağlar. Bunun yanı sıra saçlarına sürekli olarak fön çeken ya da düzleştirici kullanan kadınların saçlarında oluşan kırıkları da tedavi etmeye yarar sağlamaktadır. 

SAÇTAKİ YAĞI EMEREK KEPEĞİ YOK EDİYOR 

Varis tedavisinde de kullanılabilen bıttım sabunu, saçtaki fazla yağı emerek, kepeği yok eder.

BITTIM SABUNU NASIL KULLANILIR?

Saçlarınızı ıslatın ve bıttım sabununu saçlara sürerek köpürtün. Saç diplerine masaj yaparak uyguladıktan sonra su ile durulayabilirsiniz. Saçlarınızı parlak göstermek ve sorunları ortadan kaldırmak istiyorsanız, 1 gün bıttım sabunu kullanıp 2. gün şampuan kullanabilirsiniz. Aynı şekilde cildinize de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Saçlarınızdaki değişimi kısa süre içerisinde fakr edeceksiniz. Saçlarınızdaki kırıkların tedavi olduğunu da fark edeceksiniz. 

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