search menu
search
close

Diyette yapılan hatalar nelerdir doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Fazla kilolarımızdan kurtulmak uğruna karşımıza çıkan bütün çözüm yollarına mübah diyoruz. Ancak atladığımız ve yanlış bildiğimiz bazı noktalar var!

Diyette yapılan hatalar nelerdir doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
-A A+

Her konuda olduğu gibi diyette de atladığımız ve kulaktan kulağa dolma bilgilerle benimsediğimiz bazı kalıplaşmış hatalar var. Ancak bu hatalar kilo verme isteğinizden yeteri kadar düşündürecek ve uzaklaştıracak inançlardır. Yoldan geçen birini bile çevirip ''Diyet nasıl yapılır?'' sorusunu yönelttiğimizde ''Öğünler arası yemek yenmez! Akşam yemeği öğünden kaldırılması gerekir'' gibi cevapları yöneltebilir. Bu durumda bugün elmaelma.com okurları için diyette doğru bildiğimiz kalıplaşmış yanlışları sizler için derledik...

SIKI DİYET

Siz kendinize ne kadar sınır ve yasak koyarsanız yasak olan şeye ulaşmak sizin için o kadar çekici ve iştah açıcı olacaktır. Kendinize yasak koymak yerine bazı kısıtlamalar getirebilirsiniz. Bu yöntem fazla kilolarınızdan kurtulmak için daha etkili olacak ve konsantre olmanıza yardımcı olacaktır.

KARBONHİDRAT YASAKLAMASI

Çevreden sıklıkla duyduğunuz ama nedenini ve aksi durumlarını sorduğunuzda tatmin edici bir yanıt alamazsınız işte bu noktada karbonhidratı hayatınızdan çıkarmak yerine aradaki o dengeyi sağlarsanız aynı zamanda vücudunuzun ihtiyacı olan karbonhidratı da karşılamış olursunuz.Karbonhidratlar yerine konulan et ve peynir gibi yüksek proteinli yiyecekler kolesterolünüzü yükseltip, kalp hastalıklarına yol açabilir. 

ÖĞÜNLER ARASI YEMEK YENMEZ

Vücudu iki öğün arasında aç bırakmak sizin öğünlerde daha fazla besin tüketmenize neden olur. Ayrıca iki öğün arası uzun süre aç bırakmak yerine sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Aksi taktirde vücudunuzun metabolizması yavaşlamasına neden olursunuz.

AKŞAM YEMEK YENMEZ

Eğerki vücudunuzu akşam yemeğinden mahrum bırakırsanız günlük almanız gereken kalori ihtiyacınızı alamazsınız ve bu sizin için çok zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu şekilde devam ettiğiniz sürede çeşitli hastalıkları da peşinizden getirebilirsiniz.

YAĞ TÜKETİMİNİ KESMEK

Tükettiğiniz her yağ kötü değildir. Yine aynı şekilde vücudunuzun ihtiyacı olan bir takım yağ sınırı vardır ve siz bu sınıra sadık kalarak günlük yaşamınızda yağ tüketebilirsiniz. Aynı zamanda yağ vücut için faydalıdır! İçerisinde E vitamini içermektedir kötü kolestrolü ve kalp hastalıklarını önlemek için faydalıdır.  

DİYET LİSTELERİ

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber çeşit çeşit kilo verme amaçlı diyet listeleri oluşturulmaktadır. Genellikle bu tarz moda diyetler kısa zamanlı çabuk kilo verdiren diyetlerdir. Vücudunuzun ihtiyaçlarını ve uzun vadede karşılamak yerine anlık ihtiyaçları karşılar. Bu da yeme içme de düzensizlik oluşturur.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sağlıklı ve enfes: Soğuk avokado çorbası Sağlıklı ve enfes: Soğuk avokado çorbası
Yemek
Survivor'ın dobra ismi canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Survivor'ın dobra ismi canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Tuğba Ekinci giydiği küçük beden bikiniyle tüm bakışları üzerine çekti
Tuğba Ekinci giydiği küçük beden bikiniyle tüm bakışları üzerine çekti
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Masterchef'in sivri dilli yarışmacısı, eski haliyle herkesi şoke etti!
Hanife'nin değişimi sürüyor! Estetikten o da nasibini aldı!
Hanife'nin değişimi sürüyor! Estetikten o da nasibini aldı!
54 yaşına girdiğini açıklayan oyuncu, kimseyi inandıramadı!
54 yaşına girdiğini açıklayan oyuncu, kimseyi inandıramadı!
Bu hareketlerle daha sıkı ve dik gögüslere sahip olun!
Bu hareketlerle daha sıkı ve dik gögüslere sahip olun!
Önceki Haberler
Selin Ciğerci yok artık dedirtti! Takılarının değeri dudak uçuklattı!
Selin Ciğerci yok artık dedirtti! Takılarının değeri dudak uçuklattı!
Yusuf Güney bu görüntüye ateş püskürdü: Ben polisimin yanındayım!
Yusuf Güney bu görüntüye ateş püskürdü: Ben polisimin yanındayım!
Ünlü oyuncu evde ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı!
Ünlü oyuncu evde ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı!
Safir Tüm “Duvar”ları Yıkacak
Safir Tüm “Duvar”ları Yıkacak
Evde ekonomik vücut peelingi nasıl yapılır?
Evde ekonomik vücut peelingi nasıl yapılır?
Çöpte bulduğu parayı polise veren işçi için ünlüler harekete geçti!
Çöpte bulduğu parayı polise veren işçi için ünlüler harekete geçti!
Kusursuz cinselliğin yolu iyi öpüşmekten geçiyor!
Kusursuz cinselliğin yolu iyi öpüşmekten geçiyor!
Kaşık kaşık lezzet: Mousse tatlısı
Kaşık kaşık lezzet: Mousse tatlısı
Yorumlar