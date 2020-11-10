Elleri gençleştirmek için ne yapılmalı yaşlanma karşıtı kremler kullanın!

Zaman içerisinde yaş almayla beraber ellerimizde kırışmaya başlamaktadır. Bazen de ellerimiz bizim göründüğümüzden daha yaşlı görünebilmektedir. Ama üzülmeyin! Ellerinizin yaşını artık gizleyebileceksiniz. Peki elleri gençleştirmek için ne yapılmalı? İşte ellerinizin daha genç görünmesini sağlayan 5 tüyo!

Yaşlanma karşıtı krem kullanın

Naıl ki yüzünüz için krem kullanıyorsanız elleriniz için de krem kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Elleriniz için seçtiğiniz krem yaşlanma karşıtı bir krem olmalı. Bu kremler hem cildinizi gençleştirecek hem de parlatacak.

Ev işlerinde eldiven kullanın

Ev işi yaparken ellerinize eldiven takmayı unutmayın. Çünkü sıcak su ve temizlik malzemeleri cildinizi kurutur. Bu nedenle temizlik yapmaya başlamadan önce eldivenlerinizi takmayı ihmal etmeyin. Eldivenlerinizi takmadan öncede nemlendirici krem sürün.

Güneş kremi kullanımını ihmal etmeyin

Güneş kremini hayatınızın hiç bir alanında çıkarmamanız gerekiyor. Yaz kış güneş kremi kullanmaya özen göstermelisiniz. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak ellerimizinde hakkı. Bu nedenle ellerinize güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin.

Tırnak yataklarına bakım

Tırnak yağları, şeytan tırnaklarından kurtulmak için harika bir çözümdür, fakat aynı zamanda ellerinizi parlatarak daha genç gösterebilir. Etkisini devam ettirmek için gün içinde birden çok kez kullanın.