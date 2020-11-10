search menu
search
close

Fındıklı Selanik gevreği nasıl yapılır kıyır kıyır bir lezzet!

Gün içersinde eli sürekli hafif bir atıştırmalığa gidenler için fındıklı selanik gevreği tarifi var! Sizde evde oldukça pratik olan bu tarifi deneyebilirsiniz!

Fındıklı Selanik gevreği nasıl yapılır kıyır kıyır bir lezzet!
-A A+

Çayın yanında enfes bir atıştırmalıkla karşınızdayız! Yapılışı hem pratik hem de oldukça lezzetli olan 'Fındıklı selanik gevreği' tarifini elmaelma.com okurlarıyla paylaştık. Sizde akşam yemeği sonrası veya gün içerisinde hafif bir şeyler atıştırmak istediğinizde kahveye ve çaya eşlik edebilecek bu tarifi evde denemek için sizin için hazırladığımız tarife göz atabilirsiniz! 

Malzemeler; 150 g margarin, 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı kuru üzüm, 1 su bardağı ufalanmış fındık içi fındıklı selanik gevreği için yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Oda ısısında yumuşamış margarini, unu, sirkeyi, kabartma tozunu, kuru üzümü ve ufalanmış fındık içini ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru yağlanmış dikdörtgen bir kalıba düzgünce yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkartıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Daha sonra keskin bir bıçak yardımı ile yarım santim kalınlığında dilimleyin. Elde ettiğiniz dilimleri fırın ızgara teli üzerine dizin (Izgara teli yoksa yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizebilirsiniz). Tekrar fırına alın ve ısısını 100 dereceye düşürün. 30-35 dakika daha pişirip fırından alın. Gevrekler ılındıktan sonra servise hazırlayarak sevdiklerinizle afiyetle yiyebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kayseri'nin enfes lezzeti: Yağ mantısı Kayseri'nin enfes lezzeti: Yağ mantısı
Yemek
Yürürken bir anda bacağınıza ağrı giriyorsa... Yürürken bir anda bacağınıza ağrı giriyorsa...
Hastalıklar
En Güncel Galeriler
Ünlü isimler tek yürek oldu! Boğazları düğümleyen paylaşımlar!
Ünlü isimler tek yürek oldu! Boğazları düğümleyen paylaşımlar!
Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in 26 yıllık dostluğu kötü bitti!
Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in 26 yıllık dostluğu kötü bitti!
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yeşilçam'ın yakışıklı jönü bakın şimdilerde ne yapıyor!
Türk müziğinin efsane ismi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!
Türk müziğinin efsane ismi güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!
Şoke eden olay! Aynı fırından ekmek alan 300 kasabalı aklını yitirdi!
Şoke eden olay! Aynı fırından ekmek alan 300 kasabalı aklını yitirdi!
Bomba açıklama: 'Aşk yuvamız son zamanlarda b..k yuvasına döndü'
Bomba açıklama: 'Aşk yuvamız son zamanlarda b..k yuvasına döndü'
Önceki Haberler
Evde doğal yolla tüy sarartma yöntemleri!
Evde doğal yolla tüy sarartma yöntemleri!
Kışın kuruyan saçlarınızı bu maskeleri uygulayarak koruyun!
Kışın kuruyan saçlarınızı bu maskeleri uygulayarak koruyun!
Aşk Hadise'ye yaradı! Makyajsız fotoğrafıyla hayranlarını mest etti!
Aşk Hadise'ye yaradı! Makyajsız fotoğrafıyla hayranlarını mest etti!
Sarımsağın yeni bir faydası ortaya çıktı!
Sarımsağın yeni bir faydası ortaya çıktı!
Sihirli Annem ekranlara geri dönüyor! İşte yeni oyuncu kadrosu!
Sihirli Annem ekranlara geri dönüyor! İşte yeni oyuncu kadrosu!
Bu ağrıyı diğer ağrılarınızla karıştırmayın!
Bu ağrıyı diğer ağrılarınızla karıştırmayın!
Kuruyup çatlayan dudakların çözümü burada saklı!
Kuruyup çatlayan dudakların çözümü burada saklı!
The Weeknd'den eski sevgilisi Bella Hadid'e: Beni bir daha arama!
The Weeknd'den eski sevgilisi Bella Hadid'e: Beni bir daha arama!
Yorumlar