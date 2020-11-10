Fındıklı Selanik gevreği nasıl yapılır kıyır kıyır bir lezzet!

Çayın yanında enfes bir atıştırmalıkla karşınızdayız! Yapılışı hem pratik hem de oldukça lezzetli olan 'Fındıklı selanik gevreği' tarifini elmaelma.com okurlarıyla paylaştık. Sizde akşam yemeği sonrası veya gün içerisinde hafif bir şeyler atıştırmak istediğinizde kahveye ve çaya eşlik edebilecek bu tarifi evde denemek için sizin için hazırladığımız tarife göz atabilirsiniz!

Malzemeler; 150 g margarin, 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı kuru üzüm, 1 su bardağı ufalanmış fındık içi fındıklı selanik gevreği için yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Oda ısısında yumuşamış margarini, unu, sirkeyi, kabartma tozunu, kuru üzümü ve ufalanmış fındık içini ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru yağlanmış dikdörtgen bir kalıba düzgünce yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkartıp oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Daha sonra keskin bir bıçak yardımı ile yarım santim kalınlığında dilimleyin. Elde ettiğiniz dilimleri fırın ızgara teli üzerine dizin (Izgara teli yoksa yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizebilirsiniz). Tekrar fırına alın ve ısısını 100 dereceye düşürün. 30-35 dakika daha pişirip fırından alın. Gevrekler ılındıktan sonra servise hazırlayarak sevdiklerinizle afiyetle yiyebilirsiniz.