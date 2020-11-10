Sihirli Annem dizisi yeni oyuncu kadrosuyla ekranlara geri dönüyor!

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacağı duyurulan Sihirli Annem için yeni oyuncularla çalışılacak. Hatta dizinin eski oyuncuları, dizi için yeni kadro kurulmasına ve kendilerine haber verilmiş gibi davranılmasına tepki gösterdi.

İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımlayarak kendileriyle iletişime geçildiği ve fikirlerinin alındığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Oyuncu kadrosu belli oldu

Öte yandan yeniden çekilmeye başlanacak olan Sihirli Annem'in oyuncu kadrosu da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre, dizinin ana karakteri 'Betüş'ü İnci Türkay yerine Açelya Topaloğlu hayat verecek. Nevra Serezli'nin oynadığı 'Dudu' karakterini ekranların en sevilen oyuncularından Nergis Kumbasar canlandıracak.

Zuhal Topal'ın yerine Hande Katipoğlu gelecek

Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise Lale Başar oynayacak. 'Suzan' karakterini oynayan Zuhal Topal'ın rolünü Hande Katipoğlu, 'Avni' karakterini ise Bülent Seyhan üstelenecek.