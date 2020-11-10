Sarımsağın faydaları hafızanın dinç kalmasını sağlıyor!

Sarımsağın faydalarını bilmeyen yoktur. İnsan sağlığına oldukça faydalı olan sarımsağın bilim insanları tarafından yeni bir faydası ortaya çıkarıldı. Biz de elmaelma.com olarak sizlere sarımsağın bilinmeyen faydasının neler olduğunu araştırdık. İşte sarımsağın yeni ortaya çıkan bilinmeyen faydası...

Lousville üniversitesi’nde bilim insanlarının yapmış olduğu bir araştırmaya göre sarımsağın yeni bir faydası ortaya çıktı.

Daily Mail’de yer alan bir haberde hafızası zayıf olan yaşlı insanların daha az çeşitte bağırsak mikrobiyomuna sahip olduklarını, sarımsak tüketerek bu mikrobiyomların çoğaltılabildiği açıklandı.

Lousville Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan deneyde, çiğ sarımsak tüketen farelerin daha sağlıklı ve daha güçlü hafızaya sahip oldukları ortaya çıktı.Yapılan tüm deneyler ve araştırmalar sonucunda çiğ sarımsak tüketmenin Parkinson ve Alzheimer hastalığını ve hafıza kaybını önlediği ortaya çıktı.Abdli bilim insanları bileşiğin bağırsakta tirilyonlarca mikroorganizmayı onardığını ortaya çıkardılar.

KAYNAK:PEMBENAR