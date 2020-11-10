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Kış için saç maskesi nasıl yapılır hepsi birbirinden etkili!

Soğuk havalarda kuruyan ve canlılığını kaybeden saçlarınıza uygulayacağınız maske tariflerini sizler için hazırladık.

Kış için saç maskesi nasıl yapılır hepsi birbirinden etkili!
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Kış için saç maskesi nasıl hazırlanır? Kışın kuruyan ve cansızlaşan saçlarınız için ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Elmaelma.com olarak sizlere birbirinden etkili saç maskesi tarifleri hazırladık. Evinizde bulunan malzemelerle saç maskelerinizi kolayca yapabilecek eski canlı saçlarınıza kavuşabileceksiniz. Peki kış için saç maskesi nasıl yapılır? İşte birbirinden etkili tarifler içeriğimizde! 

Bal maskesi ile saçlarınız ışıldayacak 

1 kaşık bal ile 1 çay kaşığı elma sirkesini karıştırıp saçlara uygularsanız kuru ve mat saçlardan kurtulabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu maskelerin saça düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığıdır. Düzenli olarak uygulandığı taktirde sonuca siz bile inanamayacaksınız. 

Hindistan cevizi yağının mucizesine şahit olun 

Hindistan cevizi yağının faydalarını duymayan yoktur herhalde. Neredeyse hemen hemen her konuda fayda sağlayan bu mucizevi yağın saçlarada oldukça faydası bulunuyor. Zeytinyağı, hindistan yağı ya da hint yağı saçlarınız için mucizevi olacak yağlar arasında yerini alıyor. Yapmanız gereken tek şey, saç derinize masaj yaparak uygulamak bir süre bekledi

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