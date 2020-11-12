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Kuru fırçalama tekniği nedir pürüzsüz cildin sırrı burada!

Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt herkesin arzusu, o zaman günlük rutininize bir şeyler eklemekte fayda var. Peki siz kuru fırçalama tekniğini hiç duymuş muydunuz?

Kuru fırçalama tekniği nedir pürüzsüz cildin sırrı burada!
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Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt herkesin arzusu, o zaman günlük rutininize bir şeyler eklemekte fayda var. Organlardan en büyüğü ve en dikkat çekeni cildiniz için bakımın en güzeli olan kuru fırçalama tekniğini uygulayabilirsiniz hem de günde yalnızca 5 dakikanızı ayırarak.Medikal Estetik Hekimi olan Dr. Meltem Ayran konu hakkında önemli bilgiler verdi. 

Fırça seçimi önem taşıyor 

Fırça seçimi çok önemli, doğal kılları olan önce yumuşak sonra sert fırça kullanmak daha iyi olur.Sabahları uyanınca duştan önce, tüm vücudunuza dairesel hareketlerle, hafif vuruşlar yaparsak güzel olur.

Ölü deriyi atıp kan dolaşımını arttırıyor 

Ölü deriyi atmış oluruz, vücutta ölü ve işe yaramaz hücrelerin atılması bir detokstur, kan dolaşımını artırırız.Sonrasında duşa girip, organik ürünler ya da sülfatsız, katkı maddesiz jellerle yıkandıktan sonra duşun sonunda organik bir yağla durulama yaparsak çok güzel nemlendirme yapmış oluruz.Fırçalamayla gözenekler açılır ama çok çok önemlisi ’ Lenfatik Dolaşım Artar’❗Selülitler azalır. Fırçalama yönünümüz, ayaklardan ellerden kalbe doğru olmalıdır.

Yalnız açık yara, egzama gibi sorunlarda fırçalama yapmayın !

Mutlaka doktorunuza danışın. İnsanın kendini temizlemesi bir DETOKS’ tur. Temizliyorum derken aynı zaman da kirletip toksinletmemeliyiz. Kullandığımız şampuanlar, jeller, kremler vs çok önemli. Ve Fırçalama hareketiyle sadece cildin dıştan görünen halini değil, en büyük organımız üzerinden günlük detoks faaliyetimize de hizmet etmiş oluyoruz

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