Dünya genelinde kadınların evlenme yaşı kaçtır Ortadoğu'da ortalama 22 yaş!

Günümüzde kadınların eğitim ve kariyerine odaklanması evliliği ikinci plana atmalarına dolayısıyla evlilik yaşının da artmasına yol açtı. Yeni istatistikler gösteriyor ki dünya genelinde kadınlar evlenme ve çocuk sahibi olmayı erteliyor ve tek başına yaşamayı tercih etme eğilimine giriyor. Elmaelma.com olarak dünya genelinde kadınların ortalama evlenme yaşlarını sıraladık...

Ortadoğu'da evlenme yaşı 22

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Orta Doğu'da kadınların ortalama evlenme yaşı 22 civarında.

Çin'de kadınların ortalama evlilik yaşı 25

1990'da Çin'deki ortalama evlilik yaşı kadınlar için sadece 22 ve erkekler için 24 iken 2016'da sırasıyla 25 ve 27'ye yükseldi. Şimdilerde ise evlilik yaşının bundan biraz daha fazla olduğu düşünülüyor.

Rus kadınlar 24-25 yaşlarında evlenmeyi tercih ediyor

Rusya'da evlenme yaşı 2000'li yılların başında 18-20 arasındaydı. Zaman geçtikçe bu rakam da değişti. Rus kadınlar artık evlenmek için pek acele etmiyor. Son araştırmalara göre Rusya'da kadınların ortalama evlendikleri yaş 24-25.

Birleşik Krallık'ta ortalama evlilik yaşı 30

Birleşik Krallık'ta kadınlar evliliği erteliyor. 1971'de evlenen bekar bir kadının yaş ortalaması 23, günümüzde ise 30.

Belçika'da kadınlar evlenmek için önceki nesillere göre daha uzun süre bekliyorlar. 2007'den 2018'e kadar Belçika'da evlilik yaşı oldukça dengesizdi, 37-45 arasındaydı. Ardından 2013-18 yılları arasında ülkede evlilik oranı arttı. Ancak sonra tekrar düştü. Özetle, Belçika'da evlilik yaşı bir tür muamma!

27 yaş İspanyol kadınların evlilik için tercih ettikleri dönem!

İspanya'daki kadınların ortalama evlilik yaşı oldukça yüksek. Birleşmiş Milletler'in araştırmasına göre, güneybatı Avrupa ülkesindeki kadınlar ortalama olarak 27,7 yaşında evleniyorlar.

Japon kadınların da evliliğe bakış açısı değişti

Önceki yıllarda Japonya'da evlilik kadınlar için büyük bir baskıydı. Kadınlara hep 25'inden önce evlenmeli gözüyle bakılıyordu. Ancak zamanla bu bakış açısı değişti. Ülkede kadınların ortalama evlenme yaşı 29.

Hollandalı bir kadının evlenme yaşı ortalama 32,4.

İtalya romantik bir yer olabilir, ancak İtalya'daki kadınlar ortalama olarak 32.2 yaşında evleniyor.

Fransa'da ortalama evlilik yaşı 32

Fransa'da pek çok kadın evlenmek için acele etmiyor. Batı Avrupa ülkesinde, Birleşmiş Milletler verilerine göre Fransa'da kadınların ortalama evlenme yaşı 32.

Amerika'da ise kadınların ortalama evlenme yaşı 27,5.